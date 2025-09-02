अभी-अभी आया अलर्ट: अगले 3 घंटे में इन जिलों में होगी आफत की बारिश, गिरेगी आकाशीय बिजली

मौसम विभाग ने कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान आदि चलने के साथ आकाशीय बिजली गिरने की भी चेतावनी दी गई है। 8.14 पर इस संबंध में लोगों को मैसेज देकर अलर्ट किया गया है। कानपुर में आज रात का न्यूनतम तापमान 26 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है। बुधवार को भी दिन में बादल गरजने के साथ बारिश होने की जानकारी दी गई है। देर रात भी बौछारें गिर सकती हैं। आगामी मंगलवार तक को भी हल्की-फुल्की तो कभी जोरदार बारिश होने की संभावना है। बृहस्पतिवार को 70 प्रतिशत बारिश होने की संभावना है।