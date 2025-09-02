Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

कानपुर

अभी-अभी आया अलर्ट: अगले 3 घंटे में इन जिलों में होगी आफत की बारिश, गिरेगी आकाशीय बिजली

Alert just arrived, next 3 hours, these districts face heavy rainfall मौसम विभाग उसने अगले 3 घंटे के लिए अलर्ट जारी किया है। जिसके अनुसार इन जिलों में आंधी तूफान के साथ भारी बारिश होने की चेतावनी है।

कानपुर

Narendra Awasthi

Sep 02, 2025

भारी बारिश का अलर्ट (फोटो सोर्स- वीडियो ग्रैब)
फोटो सोर्स- वीडियो ग्रैब)

मौसम विभाग ने कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान आदि चलने के साथ आकाशीय बिजली गिरने की भी चेतावनी दी गई है। 8.14 पर इस संबंध में लोगों को मैसेज देकर अलर्ट किया गया है। कानपुर में आज रात का न्यूनतम तापमान 26 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है। बुधवार को भी दिन में बादल गरजने के साथ बारिश होने की जानकारी दी गई है। देर रात भी बौछारें गिर सकती हैं। आगामी मंगलवार तक को भी हल्की-फुल्की तो कभी जोरदार बारिश होने की संभावना है। बृहस्पतिवार को 70 प्रतिशत बारिश होने की संभावना है।

कैसा रहेगा आज रात का मौसम?

मौसम विभाग के अनुसार आज रात बादल करने के साथ आकाशीय बिजली भी गिर सकती है। पूर्व और उत्तर पूर्व दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी। 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। रात में 50 प्रतिशत बारिश होने का अनुमान है।‌ लोगों को खुले स्थान पर न जाने की सलाह दी गई है।

कैसा रहेगा कानपुर में तीन सितंबर का मौसम?

मौसम विभाग के अनुसार बुधवार का अधिकतम तापमान 32 डिग्री न्यूनतम 26 डिग्री रहने का अनुमान है। दक्षिण और पूर्व दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी। 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। सुबह के समय 60 प्रतिशत बारिश होने का अनुमान है। रात में भी बारिश होने की जानकारी दी गई है। इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार सेवा चल सकती है। 50 प्रतिशत बारिश होने का अनुमान है।

कैसा रहेगा 6 सितंबर तक का मौसम?

मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार 4 सितंबर का तापमान 26 से 32 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। 70 प्रतिशत बारिश हो सकती है। शुक्रवार 5 सितंबर का तापमान 26 से 31 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। 62‌ प्रतिशत बारिश हो सकती है। शनिवार 6 सितंबर का तापमान 26 से 32 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है‌। 53 प्रतिशत बारिश हो सकती है।

कैसा रहेगा 9 सितंबर तक का मौसम?

मौसम विभाग के अनुसार रविवार 7 सितंबर का अधिकतम तापमान 35 डिग्री है। न्यूनतम 26 जनवरी रहने का अनुमान है। 53 प्रतिशत बारिश होने का अनुमान है। सोमवार 8 सितंबर का तापमान 26 से 33 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। 40 प्रतिशत बारिश हो सकती है। मंगलवार 9 सितंबर का तापमान 26 से 35 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। 55 प्रतिशत बारिश हो सकती है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

up weather

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

02 Sept 2025 09:14 pm

Published on:

02 Sept 2025 09:11 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / अभी-अभी आया अलर्ट: अगले 3 घंटे में इन जिलों में होगी आफत की बारिश, गिरेगी आकाशीय बिजली

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट