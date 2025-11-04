अरब सागर का निम्न दबाव और हिमालय पर्वत का पश्चिमी विक्षोभ का टकराव, इन क्षेत्रों में होगी बारिश

UP weather update सीएसए कानपुर के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एस एन सुनील पांडे ने बताया कि अरब सागर के निम्न दबाव का क्षेत्र अब गुजरात की तट तक पहुंच रहा है। हिमालय पर्वत श्रृंखला पर एक पश्चिमी विक्षोभ भी सक्रिय हो रहा है। इसका असर जम्मू कश्मीर के पहाड़ों के ऊपर दिखाई पड़ेगा। यह दोनों सिस्टम आपस में कनेक्ट होने का प्रयास कर रहे हैं। यदि यह दोनों सिस्टम आपस में कनेक्ट होते हैं तो गुजरात और इसके रास्ते में पड़ने वाले राज्य गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब और जम्मू कश्मीर में बारिश हो सकती है। इसके साथ ही राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से सटे जिलों और पश्चिम उत्तर प्रदेश के आसमान में बादल दिखाई पड़ सकते हैं। कानपुर मंडल के जिले औरैया, कन्नौज, फर्रुखाबाद, कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा में भी पॉकेट में आसमान में बादल आ सकते हैं। जिसकी वजह से रात के तापमान में 1 से 2 डिग्री की गिरावट आ सकती है। सुबह और शाम का मौसम ठंड रहेगा। लेकिन दिन में गर्मी बनी रहेगी।