पुलिस-रोडवेज चालक के बीच झड़प, पुलिस पर गाड़ी का शीशा तोड़ने का आरोप, ड्राइवर-कंडक्टर गिरफ्तार

Kanpur crime news कानपुर में पुलिस और रोडवेज चालक के बीच झड़प का वीडियो सामने आया है। जिसमें रोडवेज चालक पुलिस का वीडियो बनाते हुए कह रहा है कि सिपाही ने डंडा मार कर शीशा तोड़ दिया, यात्री को भी चोटें आई हैं। दूसरी तरफ पुलिस रोडवेज बस चालक पर रोड जाम करने का आरोप लगाया है। ट्रैफिक इंस्पेक्टर की तहरीर पर ड्राइवर और कंडक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। दोनों को हिरासत में ले लिया गया है। घटना कल्याणपुर थाना क्षेत्र की है।