कानपुर

पुलिस-रोडवेज चालक के बीच झड़प, पुलिस पर गाड़ी का शीशा तोड़ने का आरोप, ड्राइवर-कंडक्टर गिरफ्तार

Kanpur crime कानपुर में रोडवेज बस चालक के साथ पुलिसकर्मियों की झड़प हो गई। रोडवेज चालक ने पुलिस पर यात्री को डंडा मारने और शीशा तोड़ने का आरोप लगाया। यातायात निरीक्षक की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज का दोनों को गिरफ्तार कर लिया है।

2 min read
Google source verification

कानपुर

image

Narendra Awasthi

Nov 02, 2025

रोडवेज बस चालक और पुलिस में झड़प (फोटो सोर्स- 'X' कानपुर वायरल वीडियो ग्रैब)

फोटो सोर्स- 'X' कानपुर वायरल वीडियो ग्रैब

Kanpur crime news कानपुर में पुलिस और रोडवेज चालक के बीच झड़प का वीडियो सामने आया है। जिसमें रोडवेज चालक पुलिस का वीडियो बनाते हुए कह रहा है कि सिपाही ने डंडा मार कर शीशा तोड़ दिया, यात्री को भी चोटें आई हैं। दूसरी तरफ पुलिस रोडवेज बस चालक पर रोड जाम करने का आरोप लगाया है। ट्रैफिक इंस्पेक्टर की तहरीर पर ड्राइवर और कंडक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। दोनों को हिरासत में ले लिया गया है। घटना कल्याणपुर थाना क्षेत्र की है।

आजाद नगर डिपो की बस की बस

उत्तर प्रदेश के कानपुर के आजाद नगर बस डिपो की बस सड़क पर सवारी बैठ रही थी। सवारी बैठाते समय मौके पर पुलिस टीम पहुंच गई और बस सड़क किनारे करने के लिए कहा। बीच बात बिगड़ गई। बस ड्राइवर ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने सवारियों को डंडे से पिटाई की, गाड़ी का शीशा भी तोड़ दिया, जिससे उन्हें नुकसान हुआ है। रोडवेज बस चालक ने गाड़ी को तिरछी खड़ी करके रोड पर जाम लगा दिया।

जाम में एंबुलेंस फंसे होने की जानकारी दी

पुलिस वीडियो में सुनते दिखाई पड़ रही है कि यदि एंबुलेंस के मरीज को कुछ होता है तो तुम्हारे खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। काफी देर हंगामा चलता रहा। कोई पीछे हटने को तैयार नहीं था। राहगीरों में भी समझाने का प्रयास किया है। निष्कर्ष नहीं निकला तो यातायात निरीक्षक ट्राफिक इंस्पेक्टर मुनेंद्र प्रताप सिंह ने कल्याणपुर थाना में तहसील देकर ड्राइवर और कंडक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।

क्या कहती है कानपुर कमिश्नरेट पुलिस?

इस संबंध में कानपुर कमिश्नरेट पुलिस ने एक्स पर बताया कि ड्राइवर पर तिरछी गाड़ी कर करके सवारियां बैठा रहा था। मौके पर मौजूद यातायात पुलिस कर्मियों ने बस हटाने के लिए कहा तो चालक यातायात कर्मियों से अभद्रता की। यातायात निरीक्षक की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है।‌ कानपुर कमिश्नरेट पुलिस ने बताया कि पुलिस आयुक्त की गाड़ी ट्रैफिक में फंसने की बात उड़ता असत्य है।‌

Published on:

02 Nov 2025 11:03 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / पुलिस-रोडवेज चालक के बीच झड़प, पुलिस पर गाड़ी का शीशा तोड़ने का आरोप, ड्राइवर-कंडक्टर गिरफ्तार

