आईआईटी कानपुर की स्पेशल फ्लाइट से दिल्ली में क्लाउड सीडिंग, भरी उड़ान, कृत्रिम बारिश से वातावरण होगा ठीक

उत्तर प्रदेश के कानपुर आईआईटी के निदेशक प्रोफेसर मणीन्द्र अग्रवाल के अनुसार सफल ट्रायल के बाद बादलों का इंतजार है। जैसे ही मौसम अनुकूल होगा। कृत्रिम बारिश कर दी जाएगी। जिसका एयर क्वालिटी इंडेक्स पर प्रभाव पड़ेगा। कृत्रिम बारिश में सिल्वर आयोडाइड और नमक आदि रसायनों का मिश्रण तैयार किया जाता है। जिसे विमान के अलग-अलग उपकरणों में भरकर बादलों पर छिड़काव के लिए ले आया जाता है। जिसके छिड़काव से बादलों में नमी पैदा होती है। जिससे कृत्रिम बारिश होती है। इससे करीब 100 किलोमीटर में कृत्रिम बारिश कराई जा सकती है।