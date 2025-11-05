श्रद्धालुओं से भरी ऑटो अनियंत्रित होकर नाले में गिरी, महिला सहित दो की मौत, 9 घायल

फोटो सोर्स- 'X' कानपुर पुलिस
Kanpur Road Accident कानपुर में कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर गंगा स्नान करने जा रहे श्रद्धालुओं से भरी ऑटो नाले में पलट गई। घटना के समय ऑटो में 12 लोग थे। ऑटो पलटने के बाद मौके पर कोहराम मच गया। राहगीरों ने राहत और बचाव कार्य चलाया। ऑटो के अंदर से लोगों को बाहर निकाला गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। जहां महिला सहित दो को मृत्यु घोषित कर दिया गया। 9 को उपचार के लिए भर्ती किया गया है। घायलों में मृतक महिला के तीन बच्चे, मां और उसकी बहन शामिल हैं। मृतक परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। घटना कल्याणपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत नवशीलधाम चौकी के पास की है।
उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत नवशील धाम चौकी के पास ऑटो अनियंत्रित होकर नाले में पलट गया। ऑटो पलटते ही मौके पर कोहराम मच गया। चीख-पुकार सुन मौके पर राहगीर पहुंच गए। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। राहत और बचाव कार्य चलाया गया।
पुलिस ने सभी को हैलेट में भर्ती कराया। जिसमें 35 वर्षीय संता पत्नी भागीरथ निवासी मुक्तापुर, थाना गजनेर, कानपुर देहात और 20 वर्षीय गोलू निवासी बीसलपुर सिकंदरा मंगलपुर कानपुर देहात को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।
जबकि घायलों में मुकुटपुर निवासी 15 वर्षीय संध्या, 9 वर्षीय मोहित, 11 वर्षीय नंदिनी, निवासीगण मुकुटपुर, 15 वर्षीय प्रवेशिका, 14 वर्षीय रघुवीर, 11 वर्षीय हिमांशु, 17 वर्षीय प्रशांत निवासीगण बिलासपुर, 22 वर्षीय शैलेंद्र निवासी मंगलपुर, 40 वर्षीय कस्तूरी निवासी हंसपुर शामिल है। इनमें मोहित, संध्या और नंदिनी मृतिका संता के बच्चे हैं। जबकि कस्तूरी देवी मां, सुमन बहन और रघुवीर, हिमांशु उनके दो बेटे हैं।
कल्याणपुर थाना पुलिस ने बताया कि थाना क्षेत्र के बिठूर रोड मंगलदीप अपार्टमेंट के सामने एक ऑटो असंतुलित होकर नाले में गिर गया। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया। जहां दो की मौत हो गई है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
