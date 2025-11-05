श्रद्धालुओं से भरी ऑटो अनियंत्रित होकर नाले में गिरी, महिला सहित दो की मौत, 9 घायल

Kanpur Road Accident कानपुर में कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर गंगा स्नान करने जा रहे श्रद्धालुओं से भरी ऑटो नाले में पलट गई। घटना के समय ऑटो में 12 लोग थे। ऑटो पलटने के बाद मौके पर कोहराम मच गया। राहगीरों ने राहत और बचाव कार्य चलाया। ऑटो के अंदर से लोगों को बाहर निकाला गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। जहां महिला सहित दो को मृत्यु घोषित कर दिया गया। 9 को उपचार के लिए भर्ती किया गया है। घायलों में मृतक महिला के तीन बच्चे, मां और उसकी बहन शामिल हैं। मृतक परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। घटना कल्याणपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत नवशीलधाम चौकी के पास की है।