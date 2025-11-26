अयोध्या में श्री राम मंदिर का शिखर ध्वज: जानें कहां बना, वजन कितना और बनाने में किन कपड़ों का इस्तेमाल किया गया?

उत्तर प्रदेश के कानपुर स्थित ऑर्डिनेंस पैराशूट फैक्ट्री के प्रबंध निदेशक ने बताया कि रक्षा मंत्रालय की तरफ से अयोध्या में प्रभु श्री राम मंदिर के मुख्य शिखर के लिए धर्म ध्वजा की मांग की गई थी। श्री राम मंदिर के मुख्य शिखर के लिए धर्म ध्वजा बनाने को लेकर फैक्ट्री कर्मियों में विशेष उत्साह था। भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत चलने वाली ऑर्डिनेंस पैराशूट फैक्ट्री में फाइटर जेट विमान के लिए ब्रेक पैराशूट बनाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त पायलट पैराशूट, सप्लाई ड्रॉपिंग पैराशूट आदि भी तैयार होते हैं।‌ सीमा पर लगने वाले भारत के झंडे का निर्माण भी ऑर्डनेंस पैराशूट फैक्ट्री में ही होता है। उन्हें बताया गया है कि भविष्य में जरूरत के हिसाब से और भी ध्वजा की मांग हो सकती है।