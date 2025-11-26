Patrika LogoSwitch to English

कानपुर

अयोध्या में श्री राम मंदिर का शिखर ध्वज: जानें कहां बना, वजन कितना और बनाने में किन कपड़ों का इस्तेमाल किया गया?

Ayodhya Shri Ram Temple top flag अयोध्या में श्री राम मंदिर के मुख्य शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 नवंबर को धर्म ध्वजारोहण किया।जिसका निर्माण कानपुर के ऑर्डिनेंस पैराशूट फैक्ट्री में किया गया था। जानते हैं धर्म ध्वजा किस कपड़े से बना है और इसकी लंबाई, ऊंचाई और वजन कितना है?

कानपुर

image

Narendra Awasthi

Nov 26, 2025

श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर में फहराया गया धर्म ध्वजा (फोटो सोर्स- श्री राम जन्मभूमि)

फोटो सोर्स- श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट

Ayodhya Shri Ram Temple top flag अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य शिखर पर फहरा रहे ध्वजा का निर्माण कानपुर के ऑर्डिनेंस पैराशूट फैक्ट्री में हुआ है। धर्म ध्वजा की लंबाई 22 फीट और ऊंचाई 11 फीट है। इसका निर्माण इस प्रकार से किया गया है कि सर्दी, गर्मी, आंधी पानी का इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जिसका कपड़ा विश्व स्तरीय और यह काफी हल्का है। ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक एमसी वाला सुब्रमण्यम ने श्री राम मंदिर के मुख्य शिखर के धर्म ध्वजा निर्माण को लेकर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यह उनके संगठन के लिए गौरव की बात है। ऑर्डिनेंस पैराशूट निर्माण कंपनी का सूत्र वाक्य 'राष्ट्र रक्षा समं यज्ञो' है।

रक्षा मंत्रालय के अधीन ऑर्डिनेंस पैराशूट फैक्ट्री

उत्तर प्रदेश के कानपुर स्थित ऑर्डिनेंस पैराशूट फैक्ट्री के प्रबंध निदेशक ने बताया कि रक्षा मंत्रालय की तरफ से अयोध्या में प्रभु श्री राम मंदिर के मुख्य शिखर के लिए धर्म ध्वजा की मांग की गई थी। श्री राम मंदिर के मुख्य शिखर के लिए धर्म ध्वजा बनाने को लेकर फैक्ट्री कर्मियों में विशेष उत्साह था। भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत चलने वाली ऑर्डिनेंस पैराशूट फैक्ट्री में फाइटर जेट विमान के लिए ब्रेक पैराशूट बनाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त पायलट पैराशूट, सप्लाई ड्रॉपिंग पैराशूट आदि भी तैयार होते हैं।‌ सीमा पर लगने वाले भारत के झंडे का निर्माण भी ऑर्डनेंस पैराशूट फैक्ट्री में ही होता है। उन्हें बताया गया है कि भविष्य में जरूरत के हिसाब से और भी ध्वजा की मांग हो सकती है।

धर्म ध्वज में क्या है?

धर्म ध्वज को पैराशूट बनाने वाले उच्चस्तरीय कपड़े नायलॉन से तैयार किया गया है। जिसकी डिजाइन भी ऑर्डिनेंस पैराशूट फैक्ट्री की विशेषज्ञ टीम ने बनाई है। जिस पर आंधी, पानी और धूप का असर नहीं पड़ेगा। धर्म ध्वजा में कोविदार वृक्ष बनाया गया है। जबकि सूर्य के अंदर ओम लिखा हुआ है। जिसकी लंबाई 22 फीट और ऊंचाई 11 फीट है। उच्चस्तरीय नायलॉन के कपड़े का बना होने के कारण इसका वजन भी काफी कम है। धर्म ध्वजा का वजन 2 किलो 500 ग्राम है। जिसको बनाने के बाद परीक्षण भी किया गया। सफल परीक्षण के बाद धर्म ध्वजा को 18 नवंबर को श्री राम मंदिर ट्रस्ट को सौंपा गया था।

क्या कहते हैं प्रबंध निदेशक?

कानपुर स्थित ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एमसी बालासुब्रमण्यम ने बताया कि श्री राम मंदिर के मुख्य शिखर का धर्म ध्वज बनाने को लेकर कर्मियों में भी उत्साह है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की विशेषज्ञ टीम ने अपनी दक्षता का परिचय देते हुए धर्म ध्वज का निर्माण किया है‌। यह ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड की बड़ी उपलब्धि है। जो 'राष्ट्र रक्षा समं युज्ञो' के सूत्र वाक्य पर कार्य करती है और राष्ट्र के लिए हमेशा समर्पित है।

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

26 Nov 2025 12:52 pm

Published on:

26 Nov 2025 12:51 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / अयोध्या में श्री राम मंदिर का शिखर ध्वज: जानें कहां बना, वजन कितना और बनाने में किन कपड़ों का इस्तेमाल किया गया?

