इरफान सोलंकी से मुलाकात पर आजम खान बोले- इनके साथ भी ज्यादती हुई, आ गले लगा लूं तुझे

इरफान सोलंकी का स्वागत आजम खान ने शायरी के माध्यम से किया। बोले- "आए गुले फसूला लगा लूं तुझे गले, मेरी तरह से तू भी लूटा है बहार में।" बहार में लुटे हुए लोगों से मिलने में अच्छा लगता है। आजम खान ने कहा कि हम लोग अभी बरी नहीं हुए हैं। एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग 4 नवंबर 2016 को जिला अधिकारी अलाट करते हैं। जिसके बनाने में 18 महीने लग गए। जमीन सरकारी थी। सरकार ने उसे वापस ले लिया। जिस पर इमारत बनाकर लोगों को अलॉटमेंट करके कब्जा दे दिया गया है। 6 नवंबर 2016 को हमारे घर गिरा कर हमारी रोजी, बकरी, पायल लूट की गई। 3 साल बाद क्या यह संभव है? ऐसा तो ख्वाब में भी नहीं देखा जा सकता है। मुझे 21 वर्ष की सजा हुई है और 36 लाख का जुर्माना लगाया गया है।