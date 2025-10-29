इरफान सोलंकी से मुलाकात पर आजम खान बोले- इनके साथ भी ज्यादती हुई, आ गले लगा लूं तुझे

Azam Khan and Irfan Solanki meet in Rampur कानपुर के सीसामऊ विधानसभा से पूर्व विधायक इरफान सोलंकी ने आज बुधवार को अपनी विधायक पत्नी के साथ रामपुर पहुंचे। जहां उन्होंने आजम खान से मुलाकात की। इस दौरान आजम खान ने कहा कि मेरी तरह इनके साथ भी ज्यादती और अन्याय हुआ है। ऐसा नहीं की अब यह सब खत्म हो गया है। अभी भी जारी है। आजम खान 23 सितंबर को सीतापुर जेल से रिहा हुए थे। जबकि इरफान सोलंकी 30 सितंबर को महाराजगंज जेल से छूटकर बाहर आए हैं। जेल से बाहर आने के बाद इरफान सोलंकी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना से भी विधायक पत्नी के साथ मिल चुके हैं।
उत्तर प्रदेश के कानपुर के सीसामऊ से विधायक नसीम सोलंकी और उनके पति पूर्व विधायक इरफान सोलंकी, आजम खान से मुलाकात करने के लिए रामपुर पहुंचे। दोनों की मुलाकात काफी महत्वपूर्ण है। राजनीतिक गलियारे में भी चर्चा होगी। आजम खान 23 महीने और इरफान सोलंकी 34 महीने जेल में रहने के बाद जमानत पर बाहर आए हैं।
इरफान सोलंकी का स्वागत आजम खान ने शायरी के माध्यम से किया। बोले- "आए गुले फसूला लगा लूं तुझे गले, मेरी तरह से तू भी लूटा है बहार में।" बहार में लुटे हुए लोगों से मिलने में अच्छा लगता है। आजम खान ने कहा कि हम लोग अभी बरी नहीं हुए हैं। एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग 4 नवंबर 2016 को जिला अधिकारी अलाट करते हैं। जिसके बनाने में 18 महीने लग गए। जमीन सरकारी थी। सरकार ने उसे वापस ले लिया। जिस पर इमारत बनाकर लोगों को अलॉटमेंट करके कब्जा दे दिया गया है। 6 नवंबर 2016 को हमारे घर गिरा कर हमारी रोजी, बकरी, पायल लूट की गई। 3 साल बाद क्या यह संभव है? ऐसा तो ख्वाब में भी नहीं देखा जा सकता है। मुझे 21 वर्ष की सजा हुई है और 36 लाख का जुर्माना लगाया गया है।
आजम खान ने कहा कि आज की मुलाकात में राजनीतिक बातें भी हुई हैं। इरफान सोलंकी के वालिद से उनके संबंध थे। उनके जनाजे में शामिल होने के लिए गए थे। कहते हैं जिसके जनाजे में 40 लोग शामिल होते हैं। उन्हें जन्नत मिलती है। लेकिन ऐसा जनाजा जिसका कोई अंत नहीं था। वह मेरी जिंदगी का ऐसा अकेला जनाजा था। जिसका पिछला हिस्सा खत्म होता ही नहीं दिख रहा था। जनाजे में इतनी भीड़ उन्होंने आज तक नहीं देखी। इस मौके पर इरफान सोलंकी ने कहा कि यज्ञ एक पारिवारिक मुलाकात है। आजम खान हमारे वालिद की तरह है और पार्टी के वरिष्ठ नेता है। पइसलिए हम उनसे मिलने आए हैं।
बड़ी खबरेंView All
कानपुर
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग