बैंक लॉकर की चोरी से रिश्तेदारों को दिला दिया कार-स्कूटर, 1.5 किलो सोना तलाशने में जुटीं पुलिस की टीमें, जानिए क्या बोले अखिलेश

Bank Loacker Update: कानपुर बैंक लॉकर चोरी में पुलिस न जाने क्या कर रही है। हालांकि पूछताछ में आरोपियों ने कहा कि लॉकर के रुपयों से रिश्तेदारों को गाड़ियां दिला दी। वहीं, पीडितों ने अब अखिलेश यादव से मदद की गुहार लगाई है।

कानपुर में सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के 11 लॉकरों से चार करोड़ के जेवरात गायब होने के मामले में आरोपितों से पूछताछ के आधार पर पुलिस को लॉकर इंचार्ज और उसकी करीबी रिश्तेदार के आठ खातों के बारे में जानकारी मिली है। पता चला की लॉकर से चोरी कर रिश्तेदारों के स्कूटर और कार देने के लिए धनराशि दी। जिसमें 9 दिसम्बर के बाद से तीन लाख से ज्यादा ट्रांजेक्शन हुआ है। पुलिस ने यह आठों खाते सीज करा दिए हैं। पुलिस की कई टीमें मिलकर लॉकर से चोरी हुए 1.5 किलो सोना बरामद करने के प्रयास में जुटी हुई है। बैंक लॉकर पीड़ितों लखनऊ में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मुलाकात की।

Bank Locker Accused help to relative Purchase Car by Lockers Money