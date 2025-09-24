कानपुर बैनर विवाद: पुलिस कमिश्नर ने शहर के इन पांच मुस्लिम धर्म गुरुओं के साथ की बैठक

Police commissioner with Muslim religious leaders कानपुर में आई लव यू मोहम्मद (l love Mohammed) बैनर को लेकर हुआ विवाद देश और प्रदेश के कई हिस्सों में पहुंच गया। जबकि कानपुर पुलिस कई बार बता चुकी है कि मुकदमा परंपरागत स्थान से हटकर टेंट, पोस्टर, बैनर लगाने और दूसरे संप्रदाय के धार्मिक पोस्ट फाड़ने को लेकर दर्ज किया गया है। इसी संबंध में पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार ने शहर के मुफ्ती, मौलवी, शहर काजी के साथ बड़ी बैठक की। जिसमें पुलिस कमिश्नर ने उन्हें मुकदमा के संबंध में स्पष्टीकरण दिया। बताया गया कि मुकदमा क्यों लिखा गया है। इस मौके पर मुकदमे की कॉपी पढ़ कर सुनाई गई। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि विरोध गलत तथ्यों पर हो रहा है। मामले की जांच कराई जा रही है। जो दोषी नहीं होंगे उसका नाम हटा दिया जाएगा। मामला कानपुर के रावत थाना क्षेत्र का है।