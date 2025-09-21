सरकारी स्कूल में बाल बालाओं ने लगाया ठुमका, प्रधान पति, कोटेदार पति सहित चार पर मुकदमा

Bar dancers dance in government school, case filed कानपुर देहात के सरकारी स्कूल में बार बालाओं का डांस कराया गया। जिसमें ग्राम प्रधान सहित गांव के छोटे, बूढ़े और बच्चों भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस दौरान बार बालों के साथ ग्रामीणों ने भी ठुमका लगाया। जिसका वीडियो सामने आने के बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया। जिलाधिकारी ने सरकारी स्कूल में डांस का आयोजन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए। स्थानीय थाना पुलिस ने प्रधान पति सहित चार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। जिलाधिकारी ने तहसील से रिपोर्ट मांगी है। मामला मूसानगर थाना क्षेत्र का है।
उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात के मूसानगर थाना क्षेत्र अंतर्गत क्योटरा बांगर गांव में स्थित प्राथमिक विद्यालय उसे समय चर्चा में आ गया। जब में बार बालाओं का डांस कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिसमें करीब 6 बार बालाओं को नाच के लिए बुलाया गया था। गांव के ही रहने वाले गांव निवासी गजराज सिंह के घर में नाती हुआ था। जिसके छठी कार्यक्रम के मौके पर बार बालाओं को बुलाया गया था।
कार्यक्रम गांव के ही प्राथमिक विद्यालय में आयोजित किया गया। जिसमें बार बालाओं ने फिल्मी गानों पर जमकर डांस किया। इसी बीच गांव के लोगों ने भी बार बालाओं का साथ दिया। रात के अंधेरे में रंग बिरंगी रोशनी में कार्यक्रम को देखने के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण इकट्ठा थे। जिसमें छोटे बच्चे भी शामिल हैं।
वीडियो सामने आने के बाद जिलाधिकारी कपिल सिंह ने जांच के निर्देश दिए। तहसील स्तर पर जांच के लिए टीम गठित की गई है। जहां रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। इधर मूसानगर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए प्रधान पति राहुल, कोटेदार पति जगत सहित चार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इस मामले में कई की गिरफ्तारी भी हुई है।