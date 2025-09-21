सरकारी स्कूल में बाल बालाओं ने लगाया ठुमका, प्रधान पति, कोटेदार पति सहित चार पर मुकदमा

Bar dancers dance in government school, case filed कानपुर देहात के सरकारी स्कूल में बार बालाओं का डांस कराया गया। जिसमें ग्राम प्रधान सहित गांव के छोटे, बूढ़े और बच्चों भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस दौरान बार बालों के साथ ग्रामीणों ने भी ठुमका लगाया। जिसका वीडियो सामने आने के बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया। जिलाधिकारी ने सरकारी स्कूल में डांस का आयोजन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए। स्थानीय थाना पुलिस ने प्रधान पति सहित चार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। जिलाधिकारी ने तहसील से रिपोर्ट मांगी है। मामला मूसानगर थाना क्षेत्र का है।