बंगाल की खाड़ी में सक्रिय मोंथा तूफान का कहर: इन सात जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट

Bengal Bay Cyclone Montha wreaks havoc मौसम विभाग ने मोंथा बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। जिसके अनुसार पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों में आज 29, कल 30 और 31 अक्टूबर को भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 30 अक्टूबर के लिए अलर्ट जारी किया गया, जिसके अनुसार कहीं-कहीं बादल गरजने के साथ वज्रपात भी हो सकता है। 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की भी संभावना है। सीएसए कानपुर के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एस एन सुनील पांडे ने बताया कि कानपुर मंडल के जिले इटावा, कन्नौज, फर्रुखाबाद, कानपुर देहात, कानपुर नगर में भी बारिश होने की संभावना है।
मौसम विभाग ने 30 अक्टूबर को 8:30 बजे से 31 अक्टूबर को 8:30 बजे तक के लिए चेतावनी जारी की है। जिसके अनुसार बलिया, गाजीपुर, संत रविदास नगर, चंदौली, मिर्जापुर, सोनभद्र, प्रयागराज और उसके आसपास के इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की है। लोगों को सावधान रहने के लिए कहा गया है।
मौसम विभाग ने अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, संत कबीर नगर, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, वाराणसी, प्रतापगढ़, कौशांबी, चित्रकूट में भारी बारिश की चेतावनी दी है।
इसी प्रकार ललितपुर, झांसी, महोबा, हमीरपुर, अंबेडकर नगर, अयोध्या, सुल्तानपुर, अमेठी, रायबरेली, महाराजगंज, कुशीनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर, देवरिया, बलिया, मऊ, आजमगढ़, गाजीपुर, जौनपुर, संत रविदास नगर, वाराणसी, चंदौली, मिर्जापुर, सोनभद्र, प्रतापगढ़, फतेहपुर, प्रयागराज, कौशांबी, चित्रकूट, बांदा और उसके आसपास के जिलों के लिए बादल गरजने के साथ वज्रपात होने की जानकारी दी गई है।
मौसम विभाग ने ललितपुर, झांसी, महोबा, हमीरपुर, अंबेडकरनगर, सुल्तानपुर, संत रविदास नगर, गोरखपुर, देवरिया, बलिया, मऊ, आजमगढ़, गाजीपुर, जौनपुर, संत कबीर नगर, वाराणसी, चंदौली, मिर्जापुर, सोनभद्र, प्रतापगढ़, फतेहपुर, प्रयागराज, कौशांबी, चित्रकूट, बांदा के लिए 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झोकेदार हवा चलने की जानकारी दी है। आसपास के इलाके भी इससे प्रभावित रहेंगे।
मौसम विभाग ने 31 अक्टूबर की 8:30 बजे से 1 नवंबर 8:30 बजे तक के लिए भी चेतावनी जारी की है। जिसके अनुसार महाराजगंज, कुशीनगर, गोरखपुर, देवरिया, बलिया और उसके आसपास के जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।
जबकि अंबेडकर नगर, सिद्धार्थ नगर, महाराजगंज, कुशीनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर, देवरिया, बलिया, मऊ, आजमगढ़, गाजीपुर और उसके आसपास के इलाकों में बादल गरजने के साथ वज्रपात की चेतावनी जारी की है। जबकि महाराजगंज, कुशीनगर, गोरखपुर, देवरिया, बलिया और उसके आसपास के इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की जानकारी दी गई है।
