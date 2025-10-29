बंगाल की खाड़ी में सक्रिय मोंथा तूफान का कहर: इन सात जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट

Bengal Bay Cyclone Montha wreaks havoc मौसम विभाग ने मोंथा बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। जिसके अनुसार पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों में आज 29, कल 30 और 31 अक्टूबर को भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 30 अक्टूबर के लिए अलर्ट जारी किया गया, जिसके अनुसार कहीं-कहीं बादल गरजने के साथ वज्रपात भी हो सकता है। 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की भी संभावना है। सीएसए कानपुर के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एस एन सुनील पांडे ने बताया कि कानपुर मंडल के जिले इटावा, कन्नौज, फर्रुखाबाद, कानपुर देहात, कानपुर नगर में भी बारिश होने की संभावना है।