BJP नेता की दादागिरी; शख्स पर तान दी पिस्टल; कहा- गोली मारूंगा….कोई बचा नहीं पाएगा

घटना का वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने वीडियो वायरल होने के बाद बीजेपी नेता के घर पर दबिश दी। साथ ही पुलिस ने पिस्टल को बरामद कर लिया है। साथ ही अमितेश शुक्ला को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। पुलिस की टीम आरोपी से पूछताछ में जुटी है।