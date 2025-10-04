Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कानपुर

BJP नेता की दादागिरी; शख्स पर तान दी पिस्टल; कहा- गोली मारूंगा….कोई बचा नहीं पाएगा

Crime News: BJP नेता की दादागिरी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में बीजेपी नेता शख्स को पिस्टल दिखाते हुए गोली मारने की बात कह रहा है।

less than 1 minute read

कानपुर

image

Harshul Mehra

Oct 04, 2025

bjp leader threatens man with pistol video goes viral on social media

BJP नेता की दादागिरी; शख्स पर तान दी पिस्टल। फोटो सोर्स-X

Crime News: उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि BJP नेता पिस्टल तानकर एक शख्स को धमकी दे रहा है।

नशे की हालत में पहुंचा बीजेपी नेता

दरअसल, BJP युवा नेता ग्रामीण मंडल के जिला मंत्री अमितेश शुक्ला को थाना सचेंडी क्षेत्र के भौंती गांव में हो रही रामलीला कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि बनाया गया था। नशे की हालत में बीजेपी नेता अमितेश शुक्ला रामलीला स्थल पहुंचा।

रामलीला कमेटी के एक सदस्य पर तान दी पिस्टल

BJP नेता अमितेश शुक्ला रामलीला के मंचन के दौरान रुपये लुटाने लगा। इस बात का विरोध आयोजकों ने किया। जिसके बाद उसने रामलीला कमेटी के एक सदस्य पर पिस्टल तान दी। साथ ही उसे जमकर धमकाया। बीजेपी नेता अमितेश ने धमकाते हुए शख्स को कहा कि गोली मारूंगा तो उसे कोई बचा नहीं पाएगा।

सोशल मीडिया पर बीजेपी नेता का वीडियो वायरल

घटना का वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने वीडियो वायरल होने के बाद बीजेपी नेता के घर पर दबिश दी। साथ ही पुलिस ने पिस्टल को बरामद कर लिया है। साथ ही अमितेश शुक्ला को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। पुलिस की टीम आरोपी से पूछताछ में जुटी है।

ये भी पढ़ें

‘कौन कहता है बूढ़े इश्क नहीं करते’, दादी हुई बॉयफ्रेंड के साथ 9-2-11; भागने से पहले किया ये बड़ा कांड
झांसी

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

crime

crime news

crimenews

up crime news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

04 Oct 2025 02:43 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / BJP नेता की दादागिरी; शख्स पर तान दी पिस्टल; कहा- गोली मारूंगा….कोई बचा नहीं पाएगा

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

कानपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

विधायक इरफान सोलंकी की बढ़ सकती है मुश्किलें, मुकदमा दर्ज करने वाला परिवार भयभीत, जानें क्या कहती हैं पीड़िता

पीड़ित नजीर फातिमा (फोटो सोर्स- 'X' Kanpur वीडियो ग्रैब)
कानपुर

इन जिलों के लिए रेड, ऑरेंज अलर्ट जारी, 3, 4, 5, 6, 7 अक्टूबर को तूफानी बारिश तांडव, देखें तस्वीरों में

अगले 4 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट (फोटो सोर्स- पत्रिका)
कानपुर

… शुरू हो गया युवती का शोषण: जिम ट्रेनर ले गया होटल, ड्रिंक में पिलाया नशीला पदार्थ, किया दुष्कर्म

जिम ट्रेनर पर दुष्कर्म का आरोप (फोटो सोर्स- पत्रिका)
कानपुर

प्रेम प्रसंग का दुखद अंत: जीजा-साली ने सल्फास की टिकिया खाई, जंगली जानवरों ने खाया शरीर, आधार से पहचान

घटनास्थल का निरीक्षण करती पुलिस (फोटो सोर्स- 'X' कानपुर देहात वीडियो ग्रैब)
कानपुर

आईआईटी में छात्र आत्महत्या मामला: पिता बोले- उनकी दुनिया लुट गई, बड़ी मुश्किलों से पढ़ाया, डर- कहीं पत्नी ना दम तोड़ दे

कानपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.