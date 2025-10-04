BJP नेता की दादागिरी; शख्स पर तान दी पिस्टल; कहा- गोली मारूंगा….कोई बचा नहीं पाएगा

BJP नेता की दादागिरी; शख्स पर तान दी पिस्टल। फोटो सोर्स-X
Crime News: उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि BJP नेता पिस्टल तानकर एक शख्स को धमकी दे रहा है।
दरअसल, BJP युवा नेता ग्रामीण मंडल के जिला मंत्री अमितेश शुक्ला को थाना सचेंडी क्षेत्र के भौंती गांव में हो रही रामलीला कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि बनाया गया था। नशे की हालत में बीजेपी नेता अमितेश शुक्ला रामलीला स्थल पहुंचा।
BJP नेता अमितेश शुक्ला रामलीला के मंचन के दौरान रुपये लुटाने लगा। इस बात का विरोध आयोजकों ने किया। जिसके बाद उसने रामलीला कमेटी के एक सदस्य पर पिस्टल तान दी। साथ ही उसे जमकर धमकाया। बीजेपी नेता अमितेश ने धमकाते हुए शख्स को कहा कि गोली मारूंगा तो उसे कोई बचा नहीं पाएगा।
घटना का वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने वीडियो वायरल होने के बाद बीजेपी नेता के घर पर दबिश दी। साथ ही पुलिस ने पिस्टल को बरामद कर लिया है। साथ ही अमितेश शुक्ला को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। पुलिस की टीम आरोपी से पूछताछ में जुटी है।
बड़ी खबरेंView All
कानपुर
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग