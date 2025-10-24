बीजेपी एमएलसी अरुण पाठक बोले- अखिलेश यादव को अल्जाइमर, सुरेंद्र मैथानी ने कहा सारा रिकॉर्ड ऑनलाइन

BJP MLC and MLA big statement on Akhilesh Yadav भारतीय जनता पार्टी के विधान परिषद सदस्य अरुण पाठक में अखिलेश यादव पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को अल्जाइमर की बीमारी है। जो व्यक्ति को भ्रमित करता है। उम्र बढ़ाने के साथ सोच पीछे छूट जाती है। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में 2012 से 2017 में जो हुआ है। उसे 2025 का बता रहे हैं। विधायक सुरेंद्र मैथानी ने भी अखिलेश यादव के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा था कि प्रदेश में दलितों पर अन्याय और अत्याचार की घटनाएं बढ़ गई है। पुलिस और प्रशासन मूक दर्शक बना है।