बीजेपी सांसद और महापौर के बीच तू-तू-मैं-मैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया हस्तक्षेप

Kanpur political news कानपुर में बीजेपी के अंर्तकलह उभर कर सामने आई है। जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कानपुर पहुंचे। हवाई अड्डे पर ही बीजेपी की महापौर और संसद के बीच नोंक-झोंक शुरू हो गई। दोनों नेताओं ने एक दूसरे पर आरोप लगाना शुरू कर दिया। बात इतनी बढ़ी कि रक्षा मंत्री को हस्तक्षेप करना पड़ा। मामला 'मंगल भवन' को लेकर है जो करोड़ों की भूमि पर बना है। नगर महापौर ने बताया कि गरीब परिवार के बेटे-बेटियों की शादी के लिए मंगल भवन बनाया गया है। मात्र 11 हजार रुपए में अच्छी सुख-सुविधाओं के बीच मांगलिक कार्यक्रम हो सकते हैं। जबकि बीजेपी सांसद ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि नगर निगम की करोड़ों की भूमि को निजी हाथों में सौंप दिया गया है। बाद में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने मैरिज हॉल का उद्घाटन किया।
उत्तर प्रदेश के कानपुर में नगर निगम की तरफ से 3184 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में मैरिज हॉल का निर्माण किया गया है। जिससे मंगल भवन का नाम दिया गया है। महापौर प्रमिला पांडे ने बताया कि समाज के सबसे नीचे तबके में बैठे लोगों के लिए 11 हज़ार रुपए में फाइव स्टार होटल की सुविधा मिलेगी, जिसे नगर निगम में बुक किया जा सकता है। इस भवन का नाम मंगल भवन रखा गया है। एक सवाल के जवाब में प्रमिला पांडे ने कहा कि जिसे जो सोचना है सोचे। हमारा सपना था और हमने उसे पूरा किया। उन्होंने पार्षद और जनता से अपील की कि जरूरतमंद लोगों के लिए 'मंगल भवन' बुक कराएं। जांच के बाद मंगल भवन बुकिंग की जाएगी।
रक्षा मंत्री को 'मंगल भवन' के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होना था। लेकिन प्रोटोकॉल में मंगल भवन का कार्यक्रम नहीं दिखाया गया। जिससे महापौर नाराज हो गई। बीजेपी सांसद रमेश अवस्थी ने कहा कि नगर निगम की करोड़ों की भूमि को निजी हाथों में सौंप दिया गया है। इसकी जांच होनी चाहिए। इस पर महापौर नाराज हो गई और रक्षा मंत्री के सामने एयरपोर्ट पर ही दोनों में जमकर बहस हो गई। सांसद रमेश अवस्थी ने कहा कि ना मैं किसी के दबाव में आऊंगा और ना ही भ्रष्टाचार होने दूंगा। जहां भी गलत होगा। मैं उसका विरोध करूंगा।
