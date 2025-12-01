बीजेपी सांसद और महापौर के बीच तू-तू-मैं-मैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया हस्तक्षेप

Kanpur political news कानपुर में बीजेपी के अंर्तकलह उभर कर सामने आई है। जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कानपुर पहुंचे। हवाई अड्डे पर ही बीजेपी की महापौर और संसद के बीच नोंक-झोंक शुरू हो गई। दोनों नेताओं ने एक दूसरे पर आरोप लगाना शुरू कर दिया। बात इतनी बढ़ी कि रक्षा मंत्री को हस्तक्षेप करना पड़ा। मामला 'मंगल भवन' को लेकर है जो करोड़ों की भूमि पर बना है। नगर महापौर ने बताया कि गरीब परिवार के बेटे-बेटियों की शादी के लिए मंगल भवन बनाया गया है। मात्र 11 हजार रुपए में अच्छी सुख-सुविधाओं के बीच मांगलिक कार्यक्रम हो सकते हैं। जबकि बीजेपी सांसद ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि नगर निगम की करोड़ों की भूमि को निजी हाथों में सौंप दिया गया है। बाद में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने मैरिज हॉल का उद्घाटन किया।