दिल्ली हावड़ा रुट पर ट्रैक के किनारे मिला प्रेमी युगल का क्षत-विक्षत शव, शिनाख्त नहीं

Bodies of lovers found near tracks on Delhi-Howrah route कानपुर देहात में दिल्ली हावड़ा रेल मार्ग के किनारे युवक युवती का शव मिलने से हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। शव देखकर लोगों ने प्रेमी युगल होने की आशंका व्यक्त की। इसके साथ ही चर्चाओं का दौर शुरू हुआ। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे स्थानीय थाना पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शिवली थाना क्षेत्र की थाना प्रभारी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। मृतकों के शिनाख्त का भी प्रयास किया जा रहा है।