पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह बोले-उन्हें नहीं पता अखिलेश यादव को कष्ट क्यों?, सब जगह बीजेपी दिखाई पड़ रही

कानपुर में पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने अखिलेश यादव पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पता नहीं क्यों अखिलेश यादव को कष्ट हो रहा है? अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के दशहरा मिलन समारोह में पहुंचे बृजभूषण शरण सिंह ने यह बातें कहीं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि क्षत्रिय समाज का योगदान सतयुग से लेकर कलयुग तक है और रहेगा। बसपा की रैली और 2027 के विधानसभा चुनाव पर पूछे गए सवाल पर भी उन्होंने अपने विचार व्यक्त किये। कार्यक्रम में अव्यवस्थाओं को लेकर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की। एक समय तो उन्होंने मंच छोड़कर जाने तक की बात कही दी।