पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह बोले-उन्हें नहीं पता अखिलेश यादव को कष्ट क्यों?, सब जगह बीजेपी दिखाई पड़ रही

फोटो सोर्स- 'X' कानपुर)
कानपुर में पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने अखिलेश यादव पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पता नहीं क्यों अखिलेश यादव को कष्ट हो रहा है? अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के दशहरा मिलन समारोह में पहुंचे बृजभूषण शरण सिंह ने यह बातें कहीं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि क्षत्रिय समाज का योगदान सतयुग से लेकर कलयुग तक है और रहेगा। बसपा की रैली और 2027 के विधानसभा चुनाव पर पूछे गए सवाल पर भी उन्होंने अपने विचार व्यक्त किये। कार्यक्रम में अव्यवस्थाओं को लेकर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की। एक समय तो उन्होंने मंच छोड़कर जाने तक की बात कही दी।
उत्तर प्रदेश के कानपुर पहुंचे भाजपा के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि सतयुग से लेकर कलयुग तक क्षत्रिय समाज का योगदान था, है और रहेगा। इसको नकारा नहीं जा सकता है। बहुजन समाज पार्टी की रैली पर अखिलेश यादव की टिप्पणी पर उन्होंने कहा कि विरोधी पार्टियों के लोग विरोध की ही बात करेंगे। बसपा की रैली से अखिलेश यादव को कष्ट नहीं होना चाहिए। उन्हें नहीं पता है कि अखिलेश यादव को कष्ट क्यों हो रहा है? उन्होंने कटाक्ष किया कि विरोधी पार्टियों को भारतीय जनता पार्टी के अलावा कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है।
कानपुर के अर्रा में आयोजित अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। पूर्व सांसद के पहुंचने विभिन्न जिंदाबाद के नारे लगाए। कार्यकर्ताओं में उत्साह दिखाई पड़ा। मंच पर भी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंच गए। जिससे नाराज हुए बृजभूषण सिंह ने कहा कि यदि आप लोग व्यवस्था फैलाएंगे तो मैं खुद यहां से चला जाऊंगा। बड़ी मुश्किल से कार्यकर्ताओं को मंच से हटाया गया। इसके बाद अब मामला शांत हुआ।
बड़ी खबरेंView All
कानपुर
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग