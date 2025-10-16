Patrika LogoSwitch to English

कानपुर

अपने बाप को बुला लेना…शाम को घर आऊंगा, जवाब मांगने पर उलझा एई

आवास विकास परिषद के सहायक अभियंता (विद्युत) का एक कथित ऑडियो बुधवार को सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसमें अधिकारी शिकायतकर्ता को धमकाते हुए कह रहे हैं, ‘शाम को तुम्हारे घर आऊंगा, अपने बाप को बुला लेना’। हालांकि, पत्रिक इस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है।

कानपुर

Aman Pandey

Oct 16, 2025

वायरल ऑडियो में पनकी के रतनपुर निवासी शिकायतकर्ता को की गई कॉल पर बातचीत हो रही है। ऑडियो में एई कहते हैं, ‘शुक्लाजी बात कर रहे हैं? मैं बगिया क्रॉसिंग आवास विकास विद्युत खंड तीन से सहायक अभियंता विनोद कुमार बोल रहा हूं।

पीएम मोदी और सीएम योगी पर अमर्यादित टिप्पणी

आपको मुझसे कोई दिक्कत है क्या’। इस पर शिकायतकर्ता की आवाज आती है, ‘मुझे हर भ्रष्टाचारी से दिक्कत है। तुमसे व्यक्तिगत कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि हर भ्रष्टाचारी से दिक्कत है’। कॉल करने वाले ने अपशब्द कहे और पीएम मोदी और सीएम योगी का नाम लेकर भी अमर्यादित टिप्पणी की। जवाब में शिकायतकर्ता की आवाज आती है, ‘अगर वो ऐसा करेंगे तो उनसे भी जवाब मांगूंगा’।

'पढ़े लिखे नहीं हो तो इंजीनियर कैसे बन गए’

एई कहते हैं, ‘आपको डिटेल किस चीज की चाहिए, ऑफिस आ जाओ’। शिकायतकर्ता बोले ‘लिखा पढ़ी में पूछा है तो लिखापढ़ी में जवाब दो’। एई ने कहा, ‘मैं पढ़ा लिखा नहीं’। शिकायतकर्ता कहते हैं, ‘पढ़े लिखे नहीं हो तो इंजीनियर कैसे बन गए’। तब एई ने कहा, ‘कहां रहते हो, पनकी में रहते हो न? वहीं तुम्हारे घर शाम को आता हूं, जो तुम्हारा बाप है, उसको भी बुला लेना’। जवाब में शिकायतकर्ता कहते हैं, ‘आ जाओ, तुमको यहीं बताता हूं क्योंकि मेरे पिताजी की मौत हो चुकी है। उनसे मिलने के लिए तुमको ऊपर जाना होगा’। इसके बाद एई की तरफ से फोन कट जाता है। शिकायतकर्ता बोलते रह जाते हैं…. हेल्लो….. हेल्लो…।

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / अपने बाप को बुला लेना…शाम को घर आऊंगा, जवाब मांगने पर उलझा एई

