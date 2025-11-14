सीबीआई ने बैंक शाखा प्रबंधक और फील्ड ऑफिसर को किया गिरफ्तार, लोन में मांग रहे थे कमीशन

कानपुर देहात में सीबीआई ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई जब किसानों की शिकायत पर बैंक शाखा प्रबंधक और फील्ड ऑफिसर को रिश्वत के आरोप में गिरफ्तार किया गया। किसानों ने लखनऊ सीबीआई में इस संबंध में शिकायत की थी। किसानों ने बताया था कि क्रेडिट और लोन स्वीकृत करने के लिए उनसे पैसे की डिमांड की जा रही है। उन्होंने सीबीआई से कार्रवाई करने की मांग की। किसानों की शिकायत पर मौके पर पहुंची सीबीआई ने जांच पड़ताल की और बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक के शाखा प्रबंधक और फील्ड ऑफिसर को गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई। बताया गया कि आगे की कार्रवाई की जा रही है। मामला कानपुर देहात के बरौर का है।
उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात के बरौर क्षेत्र स्थित बडौदा यूपी ग्रामीण बैंक में किसानों को क्रेडिट कार्ड और लोन देने के नाम पर पैसे की डिमांड होती थी। बैंक की कार्य प्रणाली से किसान परेशान हो गए। खेती किसानी के लिए संसाधन जुटाने में उन्हें परेशानी हो रही थी। किसानों ने केंद्रीय जांच ब्यूरो लखनऊ में इस संबंध में शिकायत की।
किसानों ने बताया कि बैंक मैनेजर और फील्ड ऑफिसर क्रेडिट कार्ड, लोन देने के नाम पर जमकर वसूली कर रहे हैं। जिससे उनके सामने समस्या खड़ी हो रही है। पैसे के अभाव में उनकी फसल पिछड़ रही है। किसानों की शिकायत पर सीबीआई बरौर स्थित बडौदा यूपी ग्रामीण बैंक पहुंच गई और शाखा प्रबंधक अर्पित अवस्थी और फील्ड ऑफिसर शक्ति सिंह सेंगर को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के लिए लखनऊ ले गई है। दोनों की गिरफ्तारी के बाद किसानों ने भी राहत की सांस ली।
बड़ी खबरेंView All
कानपुर
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग