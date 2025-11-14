सीबीआई ने बैंक शाखा प्रबंधक और फील्ड ऑफिसर को किया गिरफ्तार, लोन में मांग रहे थे कमीशन

कानपुर देहात में सीबीआई ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई जब किसानों की शिकायत पर बैंक शाखा प्रबंधक और फील्ड ऑफिसर को रिश्वत के आरोप में गिरफ्तार किया गया। किसानों ने लखनऊ सीबीआई में इस संबंध में शिकायत की थी। किसानों ने बताया था कि क्रेडिट और लोन स्वीकृत करने के लिए उनसे पैसे की डिमांड की जा रही है। उन्होंने सीबीआई से कार्रवाई करने की मांग की। किसानों की शिकायत पर मौके पर पहुंची सीबीआई ने जांच पड़ताल की और बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक के शाखा प्रबंधक और फील्ड ऑफिसर को गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई। बताया गया कि आगे की कार्रवाई की जा रही है। मामला कानपुर देहात के बरौर का है।‌