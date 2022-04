बेड में बिछे मिले 6.31 करोड़ के गद्दे, जानिए कैसे चार कमरों में रहता है दो भाइयों का परिवार, अब आगे क्या मुसीबतें

Raid In Kanpur-Hamirpur: इत्र कारोबारी पीयूष जैन के बाद अब हमीरपुर में गुटखा कारोबारी भाइयों के यहां नोट के गद्दे मिले। सीजीएसटी (CGST) की टीम ने 6.31 करोड़ रुपयों के साथ माल बरामद किया। व्यापार बढ़ने के बाद परिवार आज भी वही पुराने रहन-सहन में चार कमरों के माकान में रह रहा है।

Updated: April 14, 2022 11:26:40 am

कानपुर में इत्र कारोबारी पीयूष जैन के बेडरूम से करोड़ों रुपये मिलने के बाद हमीरपुर के तंबाकू कारोबारी के बेड ने भी करोड़ों रुपये उगले हैं। तंबाकू-सुपारी की फर्म ओजस इंटरप्राइजेज के मालिक गुप्ता बंधुओं (जगतबाबू और प्रदीप गुप्ता) के बेडरूम से 6.31 करोड़ रुपये बरामद किए गए हैं। दोनों भाइयों ने दो हजार रुपये नोटों के गद्दे बनवा रखे थे। सेंट्रल जीएसटी के छापों में यह नगदी बरामद हुई है। हमीरपुर और कानपुर में पांच ठिकानों में पिछले चौबीस घंटे से छापे चल रहे थे। काली कमाई का लिंक कानपुर से जुड़ा पाया गया है। बता दें मात्र चार कमरों के घर में दोनों भाइयों का परिवार रहता था।

CGST Team Raid in Hamirpur and Kanpur on Gutkha Traders