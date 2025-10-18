सिविल जज सीनियर डिवीजन न्यायालय की स्टेनो छठी मंजिल से कूद की आत्महत्या, परिजनों ने लगाया गंभीर आरोप

Civil Judge Senior Division Court Steno commits suicide कानपुर में उस समय दर्दनाक घटना घट गई। जब अदालत की छठी मंजिल से एक महिला ने छलांग लगा दी। महिला के नीचे गिरते ही मौके पर हड़कंप मच गया। आनन-फानन महिला को अस्पताल ले जाया गया। जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मृतक महिला की पहचान अदालत में कार्य करने वाली स्टोनो के रूप में हुई है। जिसके पिता कानूनगो और भाई दरोगा है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि मृतका की शिनाख्त हो गई है। घटना की जानकारी परिजनों को दे दी गई है। मौत का कारण स्पष्ट नहीं है। जांच की जा रही है। मामला कानपुर अदालत परिसर का है।