‘काश तुमको छोड़कर ना जाते बेटे, लौट आओ’, शव को एकटक निहारते हुए रोती रही मां, मामला जानकर आ जाएंगे आंसू!

कानपुर में छात्र ने मरने से पहले लिखा सुसाइड नोट। फोटो सोर्स-AI
Crime News: उत्तर प्रदेश के कानपुर में 11वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र ने सुसाइड कर लिया। इस घटना की वजह से छात्र के माता-पिता ना केवल दुखी हैं बल्कि हैरान भी हैं।
11वीं कक्षा में पढ़ने वाला आरव मिश्रा (16) होनहार छात्र था। उसने फंदे पर लटककर आत्महत्या कर ली। उस वक्त उसके माता-पिता घर पर नहीं थे, वे भागलपुर गए हुए थे। मां बेटे के शव के पास रोती रही और कहती रही, "काश तुमको छोड़कर ना जाते बेटे, लौट आओ,"।
मृतक छात्र के परिजनों का कहना है कि आरव को कई महीनों से सपने में भूत आते थे और भूत-प्रेत के डर से वह बहुत परेशान था। ऐसा माना जा रहा है कि छात्र को शिजोफ्रेनिया नाम की मानसिक बीमारी थी, जिसमें मतिभ्रम की स्थिति होती है।
यह घटना कानपुर के कोहना थाना क्षेत्र के रानीघाट की बताई जा रही है। छात्र ने सुसाइड नोट में लिखा कि सपने में उसे कुछ चेहरे दिखते थे, जो उसे खुद को या परिवार को मारने के लिए कहा करते थे।
कानपुर के SP अमित चौरसिया का मामले को लेकर कहना है कि छात्र पिछले 1 साल से मानसिक तनाव से गुजर रहा था। उसने अपनी बहन को सपने में डरावने चेहरे दिखाई देने की बात कही थी। जो उससे कहते थे, "या तो खुद मर जाओ या अपने मां-बाप और बहन को मार डालो।" घटना के दिन आरव घर में अकेला था। जब उसकी बहन घर लौटकर आई, तो दरवाजा अंदर से बंद था। काफी आवाज देने के बाद भी जब दरवाजा नहीं खुला, तो उसने पड़ोसियों से मदद मांगी। जिसके बाद दरवाजा तोड़ा गया। अंदर आरव का शव फंदे से लटकता हुआ मिला।
