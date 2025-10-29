Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कानपुर

‘काश तुमको छोड़कर ना जाते बेटे, लौट आओ’, शव को एकटक निहारते हुए रोती रही मां, मामला जानकर आ जाएंगे आंसू!

Crime News: बेटे के शव को एकटक निहारते हुए उसकी मां रोती रही। मां ने रोते हुए कहा कि काश तुमको छोड़कर ना जाते बेटे, लौट आओ। जानिए, पूरा मामला क्या है?

2 min read
Google source verification

कानपुर

image

Harshul Mehra

image

Ankit Sai

Oct 29, 2025

class 11th student committed suicide in kanpur

कानपुर में छात्र ने मरने से पहले लिखा सुसाइड नोट। फोटो सोर्स-AI

Crime News: उत्तर प्रदेश के कानपुर में 11वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र ने सुसाइड कर लिया। इस घटना की वजह से छात्र के माता-पिता ना केवल दुखी हैं बल्कि हैरान भी हैं।

कानपुर में छात्र ने किया सुसाइड

11वीं कक्षा में पढ़ने वाला आरव मिश्रा (16) होनहार छात्र था। उसने फंदे पर लटककर आत्महत्या कर ली। उस वक्त उसके माता-पिता घर पर नहीं थे, वे भागलपुर गए हुए थे। मां बेटे के शव के पास रोती रही और कहती रही, "काश तुमको छोड़कर ना जाते बेटे, लौट आओ,"।

भूत-प्रेत के डर से छात्र ने की आत्महत्या

मृतक छात्र के परिजनों का कहना है कि आरव को कई महीनों से सपने में भूत आते थे और भूत-प्रेत के डर से वह बहुत परेशान था। ऐसा माना जा रहा है कि छात्र को शिजोफ्रेनिया नाम की मानसिक बीमारी थी, जिसमें मतिभ्रम की स्थिति होती है।

छात्र ने मरने से पहले लिखा सुसाइड नोट

यह घटना कानपुर के कोहना थाना क्षेत्र के रानीघाट की बताई जा रही है। छात्र ने सुसाइड नोट में लिखा कि सपने में उसे कुछ चेहरे दिखते थे, जो उसे खुद को या परिवार को मारने के लिए कहा करते थे।

मामले में SP ने क्या कहा?

कानपुर के SP अमित चौरसिया का मामले को लेकर कहना है कि छात्र पिछले 1 साल से मानसिक तनाव से गुजर रहा था। उसने अपनी बहन को सपने में डरावने चेहरे दिखाई देने की बात कही थी। जो उससे कहते थे, "या तो खुद मर जाओ या अपने मां-बाप और बहन को मार डालो।" घटना के दिन आरव घर में अकेला था। जब उसकी बहन घर लौटकर आई, तो दरवाजा अंदर से बंद था। काफी आवाज देने के बाद भी जब दरवाजा नहीं खुला, तो उसने पड़ोसियों से मदद मांगी। जिसके बाद दरवाजा तोड़ा गया। अंदर आरव का शव फंदे से लटकता हुआ मिला।

ये भी पढ़ें

वो चीखती रही चिल्लाती रही… 21 साल की लड़की को कुर्सी पर बैठाकर बांध दिए हाथ-पैर; इसके बाद होटल संचालक ने किया रेप
कानपुर
21 year old girl tied to chair with hands feet after that hotel owner raped in kanpur

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

crime

crime news

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

29 Oct 2025 05:41 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / ‘काश तुमको छोड़कर ना जाते बेटे, लौट आओ’, शव को एकटक निहारते हुए रोती रही मां, मामला जानकर आ जाएंगे आंसू!

बड़ी खबरें

View All

कानपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

गजब: ‘रात में सपना’ की बात सुन किशोर फांसी के फंदे पर लटक दी जान, गूगल सर्च से हुआ खुलासा

मृतक परिजनों में छाया मातम (फोटो सोर्स- 'X' कानपुर वीडियो ग्रैब)
कानपुर

मोंथा तूफान का कहर: इन जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट, आंधी चलने की चेतावनी

मोंथा तूफान का अलर्ट (फोटो सोर्स- पत्रिका)
कानपुर

राज्यपाल की सख्त टिप्पणी: सीएसए कानपुर के कुलपति ने दिया इस्तीफा, इन्हें दिया गया चार्ज

सीएसए कानपुर परिसर में गंदगी, कुलपति ने दिया इस्तीफा (फोटो सोर्स- X CSA Kanpur)
कानपुर

संपत्ति का लालच: ससुर और पत्नी की हत्या के लिए दिया सुपारी, दामाद सहित तीन गिरफ्तार

पुलिस की गिरफ्ता में सुपारी किलर (फोटो सोर्स- 'X' कानपुर)
कानपुर

आईआईटी कानपुर की स्पेशल फ्लाइट से दिल्ली में क्लाउड सीडिंग, भरी उड़ान, कृत्रिम बारिश से वातावरण होगा ठीक

आईआईटी कानपुर का स्पेशल एयरक्राफ्ट (फोटो सोर्स- 'X' कानपुर वीडियो ग्रैब)
कानपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.