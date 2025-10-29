‘काश तुमको छोड़कर ना जाते बेटे, लौट आओ’, शव को एकटक निहारते हुए रोती रही मां, मामला जानकर आ जाएंगे आंसू!

कानपुर के SP अमित चौरसिया का मामले को लेकर कहना है कि छात्र पिछले 1 साल से मानसिक तनाव से गुजर रहा था। उसने अपनी बहन को सपने में डरावने चेहरे दिखाई देने की बात कही थी। जो उससे कहते थे, "या तो खुद मर जाओ या अपने मां-बाप और बहन को मार डालो।" घटना के दिन आरव घर में अकेला था। जब उसकी बहन घर लौटकर आई, तो दरवाजा अंदर से बंद था। काफी आवाज देने के बाद भी जब दरवाजा नहीं खुला, तो उसने पड़ोसियों से मदद मांगी। जिसके बाद दरवाजा तोड़ा गया। अंदर आरव का शव फंदे से लटकता हुआ मिला।