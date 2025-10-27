Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कानपुर

वो चीखती रही चिल्लाती रही… 21 साल की लड़की को कुर्सी पर बैठाकर बांध दिए हाथ-पैर; इसके बाद होटल संचालक ने किया रेप

Crime News: 21 साल की लड़की को कुर्सी पर बैठाकर उसके हाथ और पैरों को बांध दिया गया। इसके बाद होटल संचालक ने लड़की के साथ रेप किया।

less than 1 minute read
Google source verification

कानपुर

image

Harshul Mehra

Oct 27, 2025

21 year old girl tied to chair with hands feet after that hotel owner raped in kanpur

21 साल की लड़की से किया गया रेप। फोटो सोर्स-Ai

Crime News: कानपुर शहर के कोयला नगर इलाके से महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल खड़ा करने वाला एक मामला सामने आया है। यहां एक होटल में काम करने वाली 21 साल युवती ने होटल संचालक पर बंधक बनाकर उसके साथ रेप करने का आरोप लगाया है।

कानपुर में 21 साल की लड़की से रेप

पीड़िता ने चकेरी थाना पहुंचकर मामले की शिकायत दर्ज कराई। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी होटल संचालक मनोज कुमार पटेल को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी होटल संचालक को कोर्ट में पेश कर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

कानपुर में होटल संचालक ने किया दुष्कर्म

पीड़िता के मुताबिक, आरोपी ने उसके सामने कुछ समय पहले प्रेम प्रस्ताव रखा था। जिसे युवती ने ठुकरा दिया। इसके बाद युवती होटल में अपना काम करती रही। बीते बुधवार रात आरोपी ने होटल में काम के दौरान युवती को अकेला देखा। इसके बाद उसने जबरन युवती को कमरे में ले जाकर उसके हाथ-पैर बांध दिए और दुष्कर्म किया।

पीड़िता को दी जान से मारने की धमकी

पीड़िता ने बतााया कि घटना के बाद आरोपी ने उसे धमकी दी कि अगर किसी को बताया तो उसके परिवार को नुकसान पहुंचाएगा। हालांकि, पीड़िता ने डर के बावजूद साहस दिखाकर अगले दिन थाने पर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जरूरी सबूत जुटाए। पूछताछ में आरोपी ने अपराध स्वीकार कर लिया है।

मामले में SP ने क्या कहा?

चकेरी SP अभिषेक पांडेय का मामले को लेकर कहना है, '' आरोपी के खिलाफ BNS की धारा 64 (दुष्कर्म), 127 (आपराधिक धमकी) समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज है। मामले की जांच जारी है और पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया है।'' उन्होंने आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की बात भी कही है।

ये भी पढ़ें

लिफ्ट देने के बहाने छात्रा को गाड़ी में बैठाया, नशीली चाय पिलाकर किया बेहोश; 3 दंरिदों ने किया गैंगरेप
लखनऊ
rape

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

crime

crime news

crimenews

up crime news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

27 Oct 2025 12:41 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / वो चीखती रही चिल्लाती रही… 21 साल की लड़की को कुर्सी पर बैठाकर बांध दिए हाथ-पैर; इसके बाद होटल संचालक ने किया रेप

बड़ी खबरें

View All

कानपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म: मुठभेड़ में इंस्पेक्टर के बुलेट प्रूफ जैकेट को बनाया निशाना, आरोपी घायल

घटना की जानकारी देते डीसीपी दक्षिण (फोटो सोर्स- 'X' Kanpur police commissionrate वीडियो ग्रैब)
कानपुर

चापड़ मार आंतें बाहर निकाली, अंगुलियां काटी, सरकारी अस्पताल ने लेने से किया इनकार

कानपुर

सपा नेता पवन पांडे का बीजेपी सरकार पर हमला, बोले- प्रदेश अपराध में नंबर वन, ब्राह्मणों से की अपील

कानपुर

यूपी में भोले बाबा के मंदिर में अराजक तत्वों ने की तोड़फोड़, मूर्ति को किया खंडित

कानपुर

5 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म, बाथरूम में मिली, आरोपी की गिरफ्तारी के लिए तीन टीमें गठित

घटना की जानकारी देते एसीपी घाटमपुर (फोटो सोर्स- 'X' Kanpur commissionrate police)
कानपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.