वो चीखती रही चिल्लाती रही… 21 साल की लड़की को कुर्सी पर बैठाकर बांध दिए हाथ-पैर; इसके बाद होटल संचालक ने किया रेप

21 साल की लड़की से किया गया रेप। फोटो सोर्स-Ai
Crime News: कानपुर शहर के कोयला नगर इलाके से महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल खड़ा करने वाला एक मामला सामने आया है। यहां एक होटल में काम करने वाली 21 साल युवती ने होटल संचालक पर बंधक बनाकर उसके साथ रेप करने का आरोप लगाया है।
पीड़िता ने चकेरी थाना पहुंचकर मामले की शिकायत दर्ज कराई। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी होटल संचालक मनोज कुमार पटेल को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी होटल संचालक को कोर्ट में पेश कर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
पीड़िता के मुताबिक, आरोपी ने उसके सामने कुछ समय पहले प्रेम प्रस्ताव रखा था। जिसे युवती ने ठुकरा दिया। इसके बाद युवती होटल में अपना काम करती रही। बीते बुधवार रात आरोपी ने होटल में काम के दौरान युवती को अकेला देखा। इसके बाद उसने जबरन युवती को कमरे में ले जाकर उसके हाथ-पैर बांध दिए और दुष्कर्म किया।
पीड़िता ने बतााया कि घटना के बाद आरोपी ने उसे धमकी दी कि अगर किसी को बताया तो उसके परिवार को नुकसान पहुंचाएगा। हालांकि, पीड़िता ने डर के बावजूद साहस दिखाकर अगले दिन थाने पर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जरूरी सबूत जुटाए। पूछताछ में आरोपी ने अपराध स्वीकार कर लिया है।
चकेरी SP अभिषेक पांडेय का मामले को लेकर कहना है, '' आरोपी के खिलाफ BNS की धारा 64 (दुष्कर्म), 127 (आपराधिक धमकी) समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज है। मामले की जांच जारी है और पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया है।'' उन्होंने आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की बात भी कही है।
बड़ी खबरेंView All
कानपुर
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग