पुलिस कमिश्नर की बड़ी कार्रवाई: चार इंस्पेक्टर और दो सब इंस्पेक्टर निलंबित, देखें- आदेश कॉपी में काले कारनामे

Four inspectors and two Sub inspector suspended कानपुर में अखिलेश दुबे और भू माफियाओं के लिए काम करने वाले 6 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। जिनमें चार इंस्पेक्टर और दो सब इंस्पेक्टर शामिल है। निलंबित किए गए पुलिस कर्मियों के खिलाफ अखिलेश दुबे से नजदीकी होने का साक्ष्य मिला है। इनमें दो थानाध्यक्ष है। जिन्हें थानाध्यक्ष की कुर्सी गंवानी पड़ी। दोनों को पुलिस लाइन भेजा गया था। अब निलंबित कर दिया गया है। कमिश्नरेट पुलिस ने निलंबित किए गए सभी अच्छे पुलिसकर्मियों के छवि धूमिल करने वाले कार्यों को भी बताया है।