कानपुर

पुलिस कमिश्नर की बड़ी कार्रवाई: चार इंस्पेक्टर और दो सब इंस्पेक्टर निलंबित, देखें- आदेश कॉपी में काले कारनामे

Four inspectors and two Sub inspector suspended कानपुर में चार इंस्पेक्टर और दो सब इंस्पेक्टर को पुलिस कमिश्नर ने निलंबित कर दिया है। जिनके खिलाफ अखिलेश दुबे का साथ देने का साक्ष्य मिला। अखिलेश दुबे रेप का झूठा आरोप लगाकर लोगों से वसूली करता था। अपने दो साथियों के साथ जेल में है।

कानपुर

Narendra Awasthi

Aug 31, 2025

निलंबित किए गए पुलिसकर्मी (फोटो सोर्स- 'X' कानपुर सोशल मीडिया)
फोटो सोर्स- 'X' कानपुर सोशल मीडिया)

Four inspectors and two Sub inspector suspended कानपुर में अखिलेश दुबे और भू माफियाओं के लिए काम करने वाले 6 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। जिनमें चार इंस्पेक्टर और दो सब इंस्पेक्टर शामिल है। निलंबित किए गए पुलिस कर्मियों के खिलाफ अखिलेश दुबे से नजदीकी होने का साक्ष्य मिला है। इनमें दो थानाध्यक्ष है। जिन्हें थानाध्यक्ष की कुर्सी गंवानी पड़ी। दोनों को पुलिस लाइन भेजा गया था। अब निलंबित कर दिया गया है। कमिश्नरेट पुलिस ने निलंबित किए गए सभी अच्छे पुलिसकर्मियों के छवि धूमिल करने वाले कार्यों को भी बताया है।

रेप का आरोप लगा वसूली का धंधा

उत्तर प्रदेश के कानपुर में रेप का आरोप लगाकर वसूली का धंधा करने वाले अखिलेश दुबे की गिरफ्तारी के बाद कई खुलासे हो रहे हैं। विभाग में के अंदर अखिलेश दुबे के लिए काम करने वालों की भी खोज की गई। जिसमें पुलिस कर्मियों की नजदीकी भी सामने आई है। पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार ने 6 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया है। जिनमें पनकी इंस्पेक्टर मानवेंद्र सिंह, बर्रा इंस्पेक्टर नीरज ओझा, इंस्पेक्टर आशीष द्विवेदी, ग्वालटोली थाना प्रभारी अमान सिंह, एसआई सनोज पटेल, आवास विकास चौकी प्रभारी आदेश यादव शामिल है।

भाजपा नेता रवि सतीजा पर रेप का झूठा मुकदमा

भाजपा नेता रवि सतीजा पर फर्जी रेप का मुकदमा दर्ज करने के मामले में पुलिस ने अखिलेश दुबे, लवि मिश्रा, शैलेंद्र यादव को गिरफ्तार किया है। तीनों जेल में हैं। बीते दिनों अखिलेश दुबे के लिए काम करने वाली युवती कोतवाली में तहरीर देखकर वकील बिलाल आलम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा चुकी है। यह युवती अब सरकारी गवाह है।

विभाग के अंदर की गई तलाशी

अखिलेश दुबे की गिरफ्तारी के बाद पुलिस विभाग के अंदर हमदर्दी रखने वाले भीतरघातियों की तलाश की जा रही है। इसी क्रम में चार इंस्पेक्टर और दो सब इंस्पेक्टर की पहचान की गई। पुलिस कमिश्नर ने बताया चार इंस्पेक्टर और दो सब इंस्पेक्टर को निलंबित किया गया है। उनके खिलाफ विभागीय जांच की जा रही है। जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

Updated on:

31 Aug 2025 07:28 am

Published on:

31 Aug 2025 07:23 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / पुलिस कमिश्नर की बड़ी कार्रवाई: चार इंस्पेक्टर और दो सब इंस्पेक्टर निलंबित, देखें- आदेश कॉपी में काले कारनामे

