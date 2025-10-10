Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कानपुर

शाहिद के अंतिम दर्शन के लिए उमड़ा का सैलाब, लगे भारत माता की जय के नारे, पत्नी बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल

Kanpur dehat news कानपुर देहात के रहने वाले भारतीय सेना में सूबेदार जम्मू कश्मीर में शहीद हो गए। जिसकी जानकारी मिलते ही घर में कोहराम मच गया। ‌राजकीय सम्मान के साथ शाहिद का अंतिम संस्कार किया गया। इस मौके पर भारत माता की जय के नारे लगे। 

less than 1 minute read

कानपुर

image

Narendra Awasthi

Oct 10, 2025

शहीद को अंतिम विदाई (फोटो सोर्स- 'X' कानपुर देहात)

फोटो सोर्स- 'X' कानपुर देहात

Kanpur dehat news कानपुर देहात के रहने वाले भारतीय सेवा में सूबेदार जम्मू कश्मीर के कोकरनाग में शहीद हो गए। जिनका पार्थिव शरीर उनके पैतृक आवास पहुंचा तो क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। सैकड़ो की संख्या में लोग अंतिम दर्शन के लिए पहुंच गए। भारत माता की जय के नारे लगने लगे। बटालियन की तरफ से जवानों ने शहीद को अंतिम विदाई दी। राजकीय सम्मान के साथ शहीद का अंतिम संस्कार किया गया।

2012 में भारतीय सेना ज्वाइन किया  

उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात के अकबरपुर गांव के रहने वाले भारतीय सेना के सूबेदार शैलेंद्र सिंह का जम्मू कश्मीर के कोकरनाग में निधन हो गया।‌ ड्यूटी के दौरान उनके पेट में दर्द हुआ। सीने में भी दर्द शुरू हो गया। बीते 8 अक्टूबर को उल्टी होने लगी। जिससे उनकी मृत्यु हो गई। भारतीय सेना की तरफ से सूबेदार शैलेंद्र सिंह चौहान की मृत्यु की जानकारी घरवालों को दी गई। अचानक मिली मौत की सूचना से घर वालों पर मानो पहाड़ टूट पड़ा। पत्नी और बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल था। 2012 में उन्होंने भारतीय सेना ज्वाइन किया था। ‌

राजकीय सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई

आज सूबेदार शैलेंद्र सिंह चौहान का पार्थिव शरीर उनके पैतृक आवास संजय नगर अकबरपुर पहुंचा तो पत्नी प्रियंका और दोनों बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल था। भारत माता की जय के नारे लगने लगे। सभी ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। दोस्तों ने शैलेंद्र सिंह चौहान की मृत्यु पर दुख व्यक्त करते हुए बताया कि वह शुरू से ही पढ़ने में तेज थे। प्रवीण कुमार ने बताया कि कक्षा में हमेशा प्रथम या द्वितीय स्थान पर रहते थे। बटालियन की तरफ से आज उन्हें राजकीय सम्मान के साथ दी गई। इस मौके पर भारत माता की जय के जय के नारे लगे। 

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

10 Oct 2025 11:06 pm

Published on:

10 Oct 2025 09:57 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / शाहिद के अंतिम दर्शन के लिए उमड़ा का सैलाब, लगे भारत माता की जय के नारे, पत्नी बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

कानपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

कानपुर विस्फोट आतंकवादी या खालिस्तान से जुड़ी घटना नहीं, थाना प्रभारी सहित पांच निलंबित, ACP हटाये गए

पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल (बीच में) फोटो सोर्स- 'X' Kanpur police commissionrate वीडियो ग्रैब
कानपुर

यूपी में 8 आईएएस अधिकारियों का तबादला: अर्पित उपाध्याय कानपुर के आयुक्त, प्रभु नारायण UPSRTC के MD

आठ आईएएस अधिकारियों का तबादला (फोटो सोर्स- 'X' मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वीडियो ग्रैब)
कानपुर

कानपुर विस्फोट: खड़ी स्कूटी में विस्फोट से दहशत, आठ झुलसे, क्या कहते हैं पुलिस कमिश्नर?

घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया (फोटो सोर्स- 'X' पुलिस कमिश्नरेट कानपुर)
कानपुर

कानपुर में सरेआम गुंडई! थार सवार दबंगों ने युवक को बीच सड़क पर बेरहमी से पीटा, वीडियो वायरल होते ही पुलिस अलर्ट

kanpur thar car youths beat man panki road video viral police action
कानपुर

नगर निगम की बैठक में बीजेपी और विपक्ष एकजुट, भाजपा विधायक ने भी किया हाउस टैक्स बढ़ाने का विरोध

कानपुर नगर निगम की हंगामेदार बैठक (फोटो सोर्स- 'X' कानपुर)
कानपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.