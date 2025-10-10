शाहिद के अंतिम दर्शन के लिए उमड़ा का सैलाब, लगे भारत माता की जय के नारे, पत्नी बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल

आज सूबेदार शैलेंद्र सिंह चौहान का पार्थिव शरीर उनके पैतृक आवास संजय नगर अकबरपुर पहुंचा तो पत्नी प्रियंका और दोनों बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल था। भारत माता की जय के नारे लगने लगे। सभी ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। दोस्तों ने शैलेंद्र सिंह चौहान की मृत्यु पर दुख व्यक्त करते हुए बताया कि वह शुरू से ही पढ़ने में तेज थे। प्रवीण कुमार ने बताया कि कक्षा में हमेशा प्रथम या द्वितीय स्थान पर रहते थे। बटालियन की तरफ से आज उन्हें राजकीय सम्मान के साथ दी गई। इस मौके पर भारत माता की जय के जय के नारे लगे।