कानपुर

छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय में विषम सेमेस्टर परीक्षाओं की तारीख की घोषणा, 3 लाख से अधिक छात्र देंगे परीक्षा

CSJMU announces semester exam dates कानपुर के छत्रपति शाहूजी महाराज में होने वाली सेमेस्टर परीक्षाओं के तारीखों की घोषणा कर दी गई है। जिसमें 7 जिलों के तीन लाख से अधिक परीक्षार्थी बैठेंगे। इधर शिक्षक संघ ने 5 नवंबर तक फॉर्म भरने की तिथि बढ़ाने की मांग की है।

2 min read
कानपुर

image

Narendra Awasthi

Oct 31, 2025

सेमेस्टर परीक्षाओं की तारीख की घोषणा (फोटो सोर्स- मेटा एआई)

फोटो सोर्स- मेटा एआई

CSJMU announces semester exam dates कानपुर के छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय में विषम सेमेस्टर परीक्षाओं की तारीखों की घोषणा कर दी गई है। ये परीक्षाएं 11 नवंबर से होंगी। इसके साथ ही बैक पेपर की भी तारीख की घोषणा की गई है। सीएसजेएमयू के परीक्षा नियंत्रक राकेश कुमार ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि स्नातक और परास्नातक पाठ्यक्रम के विषम सेमेस्टर की परीक्षा के लिए 1 नवंबर तक छात्र-छात्राएं और शिक्षक आपत्तियां दर्ज कर सकते हैं। जिससे कि उनकी समस्याओं को दूर किया जा सके।

600 महाविद्यालय में 3 लाख छात्र-छात्राएं

उत्तर प्रदेश के कानपुर के छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय से इटावा, कन्नौज, औरैया, फर्रुखाबाद, कानपुर देहात, कानपुर नगर के अतिरिक्त उन्नाव के करीब 600 महाविद्यालय संबद्ध है।‌ जिनमें करीब 3 लाख छात्र-छात्राएं अध्ययन कर रही हैं। परीक्षा नियंत्रक राकेश कुमार के अनुसार बीए प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं 23 नवंबर से 9 दिसंबर के बीच हैं। जबकि बीए तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा 11 नवंबर से 23 नवंबर के बीच और पांचवें सेमेस्टर की परीक्षा 11 नवंबर से 20 दिसंबर के बीच होगी।

बीएससी के सेमेस्टर का कार्यक्रम

परीक्षा नियंत्रक के अनुसार बीएससी प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा 20 नवंबर से 30 नवंबर के बीच आयोजित की जाएगी। जबकि बीएससी तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा 11 नवंबर से 30 नवंबर तक और बीएससी पांचवें सेमेस्टर की परीक्षा 20 नवंबर से 4 दिसंबर तक चलेगी।

बीकॉम के सेमेस्टरों की परीक्षाओं की तिथि

बीकॉम प्रथम और तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा 19 नवंबर से 23 नवंबर के बीच आयोजित की जाएगी, जबकि बीकॉम पांचवें सेमेस्टर की परीक्षा 19 नवंबर से 25 नवंबर के बीच होगी। इसी प्रकार, बीबीए प्रथम, तृतीय और पांचवें सेमेस्टर की परीक्षा 15 नवंबर से 23 नवंबर के बीच संपन्न होगी।

एमए एमएससी की सेमेस्टर परीक्षाओं की तारीख

सीएसजेएमयू परीक्षा नियंत्रक विभाग से मिली जानकारी के अनुसार एमए प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा 11 नवंबर से 19 नवंबर तक और एमए तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा 11 नवंबर से 20 नवंबर तक चलेगी। इसी प्रकार एमएससी प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा 2 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच और एमएससी तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा 2 दिसंबर से 12 दिसंबर के बीच होगी।

फॉर्म भरने की अंतिम तिथि बढ़ाने की मांग

कानपुर विश्वविद्यालय स्वावित्तपोषित शिक्षक संघ ने परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि समर्थ पोर्टल पर तकनीकी समस्याएं आने के कारण परीक्षार्थियों को फॉर्म भरने में दिक्कत हुई है। विभिन्न महाविद्यालयों के 10 फ़ीसदी छात्र फॉर्म नहीं भर पाए हैं। इधर दिवाली की भी छुट्टी पड़ गई थी। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर को बढ़ाकर 5 नवंबर कर दिया जाए।

31 Oct 2025 08:21 am

छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय में विषम सेमेस्टर परीक्षाओं की तारीख की घोषणा, 3 लाख से अधिक छात्र देंगे परीक्षा

