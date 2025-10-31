छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय में विषम सेमेस्टर परीक्षाओं की तारीख की घोषणा, 3 लाख से अधिक छात्र देंगे परीक्षा

CSJMU announces semester exam dates कानपुर के छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय में विषम सेमेस्टर परीक्षाओं की तारीखों की घोषणा कर दी गई है। ये परीक्षाएं 11 नवंबर से होंगी। इसके साथ ही बैक पेपर की भी तारीख की घोषणा की गई है। सीएसजेएमयू के परीक्षा नियंत्रक राकेश कुमार ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि स्नातक और परास्नातक पाठ्यक्रम के विषम सेमेस्टर की परीक्षा के लिए 1 नवंबर तक छात्र-छात्राएं और शिक्षक आपत्तियां दर्ज कर सकते हैं। जिससे कि उनकी समस्याओं को दूर किया जा सके।