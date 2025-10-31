छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय में विषम सेमेस्टर परीक्षाओं की तारीख की घोषणा, 3 लाख से अधिक छात्र देंगे परीक्षा

फोटो सोर्स- मेटा एआई
CSJMU announces semester exam dates कानपुर के छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय में विषम सेमेस्टर परीक्षाओं की तारीखों की घोषणा कर दी गई है। ये परीक्षाएं 11 नवंबर से होंगी। इसके साथ ही बैक पेपर की भी तारीख की घोषणा की गई है। सीएसजेएमयू के परीक्षा नियंत्रक राकेश कुमार ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि स्नातक और परास्नातक पाठ्यक्रम के विषम सेमेस्टर की परीक्षा के लिए 1 नवंबर तक छात्र-छात्राएं और शिक्षक आपत्तियां दर्ज कर सकते हैं। जिससे कि उनकी समस्याओं को दूर किया जा सके।
उत्तर प्रदेश के कानपुर के छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय से इटावा, कन्नौज, औरैया, फर्रुखाबाद, कानपुर देहात, कानपुर नगर के अतिरिक्त उन्नाव के करीब 600 महाविद्यालय संबद्ध है। जिनमें करीब 3 लाख छात्र-छात्राएं अध्ययन कर रही हैं। परीक्षा नियंत्रक राकेश कुमार के अनुसार बीए प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं 23 नवंबर से 9 दिसंबर के बीच हैं। जबकि बीए तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा 11 नवंबर से 23 नवंबर के बीच और पांचवें सेमेस्टर की परीक्षा 11 नवंबर से 20 दिसंबर के बीच होगी।
परीक्षा नियंत्रक के अनुसार बीएससी प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा 20 नवंबर से 30 नवंबर के बीच आयोजित की जाएगी। जबकि बीएससी तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा 11 नवंबर से 30 नवंबर तक और बीएससी पांचवें सेमेस्टर की परीक्षा 20 नवंबर से 4 दिसंबर तक चलेगी।
बीकॉम प्रथम और तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा 19 नवंबर से 23 नवंबर के बीच आयोजित की जाएगी, जबकि बीकॉम पांचवें सेमेस्टर की परीक्षा 19 नवंबर से 25 नवंबर के बीच होगी। इसी प्रकार, बीबीए प्रथम, तृतीय और पांचवें सेमेस्टर की परीक्षा 15 नवंबर से 23 नवंबर के बीच संपन्न होगी।
सीएसजेएमयू परीक्षा नियंत्रक विभाग से मिली जानकारी के अनुसार एमए प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा 11 नवंबर से 19 नवंबर तक और एमए तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा 11 नवंबर से 20 नवंबर तक चलेगी। इसी प्रकार एमएससी प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा 2 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच और एमएससी तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा 2 दिसंबर से 12 दिसंबर के बीच होगी।
कानपुर विश्वविद्यालय स्वावित्तपोषित शिक्षक संघ ने परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि समर्थ पोर्टल पर तकनीकी समस्याएं आने के कारण परीक्षार्थियों को फॉर्म भरने में दिक्कत हुई है। विभिन्न महाविद्यालयों के 10 फ़ीसदी छात्र फॉर्म नहीं भर पाए हैं। इधर दिवाली की भी छुट्टी पड़ गई थी। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर को बढ़ाकर 5 नवंबर कर दिया जाए।
बड़ी खबरेंView All
कानपुर
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग