कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने हिंदू मुस्लिम बच्चों को लेकर दिया बयान, बोले- धर्म ग्रंथो का ज्ञान जरूरी

Famous storyteller Devkinandan Thakur in Kanpur कानपुर में कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने हिंदू और मुस्लिम बच्चों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मुसलमान में 99.9 प्रतिशत बच्चे मुस्लिम होते हैं। लेकिन हिंदुओं में ऐसा नहीं है। हम केवल सोशल मीडिया में हिंदू दिखाई पड़ते हैं। कथा वाचक देवकीनंदन ठाकुर कानपुर के प्राचीन मंदिर बाबा सिद्धनाथ के दर्शन करने के लिए जाजमऊ स्थित आश्रम पहुंचे‌। जहां उन्होंने मां गंगा के भी दर्शन किया और भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि अभी भी हम आजाद देश में ना तो हम सुरक्षित हैं और ना ही हमारी भावनाएं धर्म और आने वाली पीढ़ी सुरक्षित है। उन्होंने सवाल किया कि जब वक्फ बोर्ड बना था तो सनातन बोर्ड क्यों नहीं बनाया गया?