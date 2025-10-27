कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने हिंदू मुस्लिम बच्चों को लेकर दिया बयान, बोले- धर्म ग्रंथो का ज्ञान जरूरी

फोटो सोर्स- 'X' Kanpur वीडियो ग्रैब
Famous storyteller Devkinandan Thakur in Kanpur कानपुर में कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने हिंदू और मुस्लिम बच्चों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मुसलमान में 99.9 प्रतिशत बच्चे मुस्लिम होते हैं। लेकिन हिंदुओं में ऐसा नहीं है। हम केवल सोशल मीडिया में हिंदू दिखाई पड़ते हैं। कथा वाचक देवकीनंदन ठाकुर कानपुर के प्राचीन मंदिर बाबा सिद्धनाथ के दर्शन करने के लिए जाजमऊ स्थित आश्रम पहुंचे। जहां उन्होंने मां गंगा के भी दर्शन किया और भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि अभी भी हम आजाद देश में ना तो हम सुरक्षित हैं और ना ही हमारी भावनाएं धर्म और आने वाली पीढ़ी सुरक्षित है। उन्होंने सवाल किया कि जब वक्फ बोर्ड बना था तो सनातन बोर्ड क्यों नहीं बनाया गया?
उत्तर प्रदेश के कानपुर पहुंचे सुप्रसिद्ध कथा वाचक देवकीनंदन ठाकुर ने कहा कि हम लोग सोशल मीडिया के लिए हिंदू बने बैठे हैं। यही हम लोगों की समस्या है। जब सड़क पर बुलाना बुलाया जाता है तो कोई नहीं आता है। उन्होंने सवाल किया कि मुसलमान में 99 प्रतिशत बच्चे मुसलमान है। हिंदुओं में कितने परसेंट बच्चे हिंदू हैं? उन्होंने कहा कि हम लोग 99 प्रतिशत हिंदू नहीं है और यही बात कहने पर वह दुश्मन हो जाते हैं।
देवकीनंदन ठाकुर ने कहा कि हम अपने बच्चों को गीता और रामायण का ज्ञान नहीं दे रहे हैं और यदि हमें धर्म बोध और पुस्तकों का ज्ञान नहीं होगा तो ऐसे में धर्म परिवर्तन और भी आसान हो जाता है। उन्होंने कहा कि ना हमारे कंधे पर यज्ञोपवीत है और ना ही सिर पर शिखा है, हमारे गले में तुलसी की माला भी नहीं है। हमारे बच्चों को रामायण और गीता का ज्ञान नहीं है और जिस इंसान को अपने धर्म का ज्ञान ना हो। ऐसे बच्चों का धर्म परिवर्तन करना बहुत ही आसान है।
देवकीनंदन ठाकुर ने कहा कि हमारे मंदिरों के पैसे का इस्तेमाल सरकार कर रही हैं और हमें नहीं पता है। आजादी के बाद जब वक्फ बोर्ड बनाया गया था तो सनातन बोर्ड क्यों नहीं बनाया गया? क्यों हमारे मंदिरों का धन सरकारी ले रही हैं? सरकार को क्या अधिकार है? उन्होंने सनातन बोर्ड बनाए जाने की मांग की। कानपुर के मोती झील में 24 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक देवकीनंदन ठाकुर की कथा होगी।
