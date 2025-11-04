‘दिशा’ की बैठक बीजेपी सांसद और पूर्व सांसद के बीच झड़प, मारपीट की नौबत, एसपी-डीएम ने कराया शांत

Kanpur Dehat News कानपुर देहात है में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक अखाड़ा बन गया। जब सांसद देवेंद्र सिंह बोले और अनिल शुक्ला वारसी के बीच बहस शुरू हो गई। दोनों ने एक दूसरे को गुंडा कहा।नौबत मारपीट की आ गई। माहौल गर्म होता देख जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने स्थिति को संभालने का प्रयास किया। कड़ी मशक्कत के बाद दोनों पक्षों को शांत कराया गया। बैठक को बीच में ही स्थगित कर दिया गया। लोकसभा सदस्य देवेंद्र सिंह भोले और अनिल शुक्ला वारसी के बीच तनाव बना रहता है। दोनों के बीच वर्चस्व की लड़ाई सड़क पर दिखाई पड़ती है। एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप भी लगा रहे हैं। ताजा घटनाक्रम को विधानसभा चुनाव से जोड़ा जा रहा है।