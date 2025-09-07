जिला कृषि अधिकारी निलंबित, विधायक की शिकायत, डीएम की संस्सुति पर शासन ने की कार्रवाई

District Agriculture Officer suspended कानपुर में खाद की किल्लत को लेकर विधायक ने जिला कृषि अधिकारी को फोन किया।‌ लेकिन जिला कृषि अधिकारी से बातचीत के बाद भाजपा विधायक अभिजीत सिंह सांगा को जिलाधिकारी से शिकायत करनी पड़ी। जिसमें उन्होंने बताया कि जिला कृषि अधिकारी नशे में उनके सवालों का जवाब दे रहे थे। उनकी जुबान लड़खड़ा रही थी। जिलाधिकारी ने भाजपा विधायक की शिकायत पर प्रारंभिक जांच कराई। उप कृषि निदेशक को जांच करने की निर्देश दिए। ‌परिणाम में कृषि निदेशक ने जिला कृषि अधिकारी को निलंबित कर दिया।