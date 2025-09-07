जिला कृषि अधिकारी निलंबित, विधायक की शिकायत, डीएम की संस्सुति पर शासन ने की कार्रवाई

District Agriculture Officer suspended कानपुर में खाद की किल्लत को लेकर विधायक ने जिला कृषि अधिकारी को फोन किया। लेकिन जिला कृषि अधिकारी से बातचीत के बाद भाजपा विधायक अभिजीत सिंह सांगा को जिलाधिकारी से शिकायत करनी पड़ी। जिसमें उन्होंने बताया कि जिला कृषि अधिकारी नशे में उनके सवालों का जवाब दे रहे थे। उनकी जुबान लड़खड़ा रही थी। जिलाधिकारी ने भाजपा विधायक की शिकायत पर प्रारंभिक जांच कराई। उप कृषि निदेशक को जांच करने की निर्देश दिए। परिणाम में कृषि निदेशक ने जिला कृषि अधिकारी को निलंबित कर दिया।
उत्तर प्रदेश कानपुर में खाद की किल्लत को लेकर भाजपा विधायक अभिजीत सिंह सांगा ने कृषि अधिकारी अमर सिंह से फोन पर बातचीत की। उन्होंने खाद के विषय में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की। लेकिन जिला कृषि अधिकारी इतना नशे में थे कि भाजपा विधायक की बातों का जवाब नहीं दे पा रहे थे। उनकी जुबान लड़खड़ा रही थी। इस विषय में अभिजीत सिंह सांगा ने जिला कृषि अधिकारी से पूछा कि शराब पी रखी है। जिस पर उन्होंने इंकार कर दिया।
इस संबंध में अभिजीत सिंह सांगा ने कॉल रिकॉर्डिंग के साथ जिलाधिकारी से शिकायत की। भाजपा विधायक की शिकायत पर डीएम ने उप कृषि निदेशक आरएस वर्मा को जांच करने के निर्देश दिए। जिसकी जांच रिपोर्ट के आधार पर डीएम ने शासन को पत्र भेजकर जिला कृषि निदेशक के खिलाफ कार्रवाई करने की संस्सुति की। डीएम की संस्सुति पर कृषि निदेशक डॉक्टर पंकज त्रिपाठी ने जिला कृषि अधिकारी को निलंबित कर दिया है।