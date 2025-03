जिले के सबसे बड़े अस्पताल के डायरेक्टर और सीएमओ ने नहीं देखा एक भी मरीज, सर्जिकल वार्ड खाली

District biggest hospital director and CMO not see a single patient, DM angry कानपुर उर्सला अस्पताल के डायरेक्टर, सीएमओ शासनादेश के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं।‌ डीएम ने इस पर नाराजगी व्यक्त की। बोले अच्छी सुविधा होने के बाद भी मरीज को इसका लाभ नहीं मिल रहा है।

कानपुर•Mar 04, 2025 / 07:21 pm• Narendra Awasthi

District biggest hospital director and CMO not see a single patient, DM angry कानपुर के डीएम जितेन्द्र प्रताप सिंह उर्सुला उर्सुला हॉस्पिटल का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे इस दौरान कई अनियमिताएं मिली सर्जिकल वार्ड में स्टाफ तो मिला लेकिन वार्ड खाली था। इस पर डीएम ने मौके पर मौजूद नर्सिंग स्टाफ से पूछा- पेशेंट क्यों नहीं है? क्या कारण है? वार्ड में अच्छी खासी सुविधाएं हैं। लेकिन एक भी पेशेंट नहीं है। इसका कोई भी जवाब स्वास्थ्य कर्मियों के पास नहीं था। इसके साथ ही डीएम ने गेट के पास बैठे लोगों से भी बातचीत की और चिकित्सा अधिकारियों को बैठने की व्यवस्था करने को कहा।