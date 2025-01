सीसामऊ: नवागत डीएम के सवाल-जवाब सुनते रह गये जल निगम के अधिकारी, दुरुस्त करने व्यवस्था

DM inspected Sisamau drain, said water not flow out without treatment कानपुर में नवागत जिलाधिकारी ने आज सीसामऊ नाले का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय जल निगम के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि किसी भी दशा में बिना ट्रीटमेंट के पानी बाहर नहीं आना चाहिए। सारी व्यवस्था दुरुस्त कर लें।

कानपुर•Jan 19, 2025 / 11:10 pm• Narendra Awasthi

DM inspected Sisamau drain, said- water not flow out without treatment कानपुर के नवागढ़ जिलाधिकारी ने आज सीसामऊ पंपिंग स्टेशन का निरीक्षण किया। इस मौके पर जलकल सचिव सहित विभाग के अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। निरीक्षण के दौरान उन्होंने जलकल विभाग के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि बिना ट्रीटमेंट के पानी नहीं निकलना चाहिए। इस बात को भी सुनिश्चित कर लिया जाए कि गंगा में सीवेज का पानी नहीं जाए। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों की उपस्थिति में खुद ही सवाल किया और उसका जवाब दिया। अधिकारी जिलाधिकारी को सुनते रह गए।