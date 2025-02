डीएम बोले- वक्फ विकास निगम के अधिशासी अभियंता और उनकी टीम का काम बहुत घटिया, जानें क्यों?

कानपुर•Feb 06, 2025 / 05:58 pm• Narendra Awasthi

DM action against Waqf Executive Engineer and his team कानपुर डीएम भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार अभियान चला रहे हैं। इसी क्रम में आज उन्होंने अल्पसंख्यक विभाग कल्याण विभाग से बनाई जा रही सार्वजनिक बारात घर समभाव मंडप का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कई प्रकार की अनियमिताएं पाई गई। डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि गुणवत्ता में काफी कमी है। परियोजना के 5 साल निकल गए। अभी भी पूरी नहीं की गई। जबकि शासन से पूरा पैसा मिल चुका है। उन्होंने वक्फ बोर्ड के अधिशासी अधिकारी की जमकर क्लास ली। वक्फ विकास निगम के एमडी को उन्होंने कार्रवाई करने के लिए लिखा है।