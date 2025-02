कानपुर रीजेंसी पर शिकंजा: भाजपा विधायक की सीएम से शिकायत, डीएम ने किया टीम का गठन

BJP MLA complained to the CM about Regency Hospital कानपुर रीजेंसी हॉस्पिटल विवादों में आ गया है। भाजपा विधायक ने मुख्यमंत्री से मिलकर जांच करने की मांग की थी। जिसको देखते हुए डीएम ने जांच कमेटी गठित की है। इसके पहले सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की जांच में बड़ा खुलासा हुआ था।