उन्नाव की सृष्टि दुबे को वायु सेना की ऑल इंडिया कंपटीशन में मिली 58वीं रैंक, दौड़ी खुशी की लहर

Srishti Dubey got 58th rank in Air Force All India Competition उन्नाव की बेटी का चयन वायु सेना के नॉन टेक्निकल ग्रुप में होने से लोगों में खुशी की लहर है। बधाई देने वालों का तांता लगा है। नर सेवा नारायण सेवा ने बिटिया को अंग वस्त्र और प्रतीक चिन्ह देकर उज्जवल भविष्य की कामना की।

उन्नाव•Feb 05, 2025 / 04:39 pm• Narendra Awasthi

Srishti Dubey got 58th rank in Air Force All India Competition उन्नाव में किसान की बेटी ने वायु सेना के लिए आयोजित ऑल इंडिया कंपटीशन में सफलता हासिल कर जिले का नाम रोशन किया है। वायु सेना में चयन की खबर से घर परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। बधाई देने वालों का तांता लग गया। नर सेवा नारायण सेवा के संस्थापक विमल द्विवेदी ने सृष्टि दुबे को अंग वस्त्र और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि एक किसान की बेटी ने संसाधनों के अभाव के बाद भी संघर्ष जारी रखा और सफलता हासिल की। इस मौके पर हिंदू जागरण मंच के जिला संयोजक अजय त्रिवेदी सहित अन्य लोग मौजूद थे।