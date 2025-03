इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, नगर में बीजेपी अध्यक्ष इन्हें बनाया गया, जानें नाम

Eight presidents announced for districts of Kanpur division कानपुर मंडल के जिले इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर के भाजपा जिलाध्यक्षों के नामों की घोषणा कर दी गई है। जिससे काफी लंबे समय से चली आ रही प्रतीक्षा समाप्त हो गई है। ‌

कानपुर•Mar 16, 2025 / 04:19 pm• Narendra Awasthi

Kanpur division 6 districts, Eight presidents announced, know their names कानपुर मंडल के सभी जिला के जिला अध्यक्षों के नाम की घोषणा कर दी गई है। कानपुर महानगर उत्तर की जिम्मेदारी अनिल दीक्षित और कानपुर महानगर दक्षिण की जिम्मेदारी शिवराम सिंह चौहान को दी गई है। इसके साथ ही कानपुर देहात, कानपुर ग्रामीण, इटावा, कन्नौज, फर्रुखाबाद और औरैया के जिलाध्यक्षों के नाम की घोषणा की गई है। भाजपा जिलाध्यक्षों के नाम की घोषणा का इंतजार काफी लंबे समय से हो रहा था। जिसकी घोषणा होली के तुरंत बात कर दी गई है।