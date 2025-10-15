शराब के नशे में ‘राक्षस’ बना भाई, कीचड़ में छोटे भाई का मुंह तब तक दबाए रखा जब तक दम नहीं घुटा

कानपुर में बड़े भाई ने छोटे भाई की कीचड़ में दबाकर हत्या कर दी। उसकी तड़प तड़प कर कीचड़ में ही सांसें थम गई। इसके पहले उसने पिता के साथ मारपीट की। पत्नी से भी गाली गलौज किया। परिजनों ने घटना की जानकारी 112 पर दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस में घटनास्थल का निरीक्षण किया। अपर पुलिस उपायुक्त पश्चिम कपिल देव सिंह ने बताया कि मृतक परिजनों से बातचीत की गई है। बड़े भाई ने छोटे भाई को कीचड़ में तब तक दबाए रखा। जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। ग्रामीणों ने इस घटना की पुष्टि की है। शल को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जांच की जा रही है। घटना बिठूर थाना क्षेत्र की है।