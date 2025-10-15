शराब के नशे में ‘राक्षस’ बना भाई, कीचड़ में छोटे भाई का मुंह तब तक दबाए रखा जब तक दम नहीं घुटा

फोटो सोर्स- 'X' कानपुर कमिश्नरेट पुलिस वीडियो ग्रैब
कानपुर में बड़े भाई ने छोटे भाई की कीचड़ में दबाकर हत्या कर दी। उसकी तड़प तड़प कर कीचड़ में ही सांसें थम गई। इसके पहले उसने पिता के साथ मारपीट की। पत्नी से भी गाली गलौज किया। परिजनों ने घटना की जानकारी 112 पर दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस में घटनास्थल का निरीक्षण किया। अपर पुलिस उपायुक्त पश्चिम कपिल देव सिंह ने बताया कि मृतक परिजनों से बातचीत की गई है। बड़े भाई ने छोटे भाई को कीचड़ में तब तक दबाए रखा। जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। ग्रामीणों ने इस घटना की पुष्टि की है। शल को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जांच की जा रही है। घटना बिठूर थाना क्षेत्र की है।
बिठूर थाना क्षेत्र अंतर्गत पारा प्रतापपुर गांव निवासी बड़ा भाई कुंदन घर आया और उसने शराब के नशे में पिता के साथ मारपीट की। पत्नी को भी गाली दिया। बगल में रहने वाले छोटे भाई विराट से झगड़ा करने लगा। इस दौरान उसने विराट को घर के सामने बने कच्चे रास्ते में गिरा दिया। जहां ट्रैक्टर के आने जाने से गहरा गड्ढा हो गया था। कुंदन ने विराट की इसी गड्ढे में गिरा कर हत्या कर दी। विवाद किस बात को लेकर हुआ था? इस संबंध में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है।
अपर पुलिस उपायुक्त पश्चिम कपिल देव सिंह ने बताया कि रात में दो सगे भाइयों के बीच लड़ाई हुई थी। जिसकी सूचना 112 पर मिली थी। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। फॉरेंसिक और फील्ड यूनिट को भी मौके पर बुलाया गया। ग्रामीणों ने बताया कि बड़ा भाई कुंदन ने पहले अपने पिता के साथ मारपीट की। फिर पत्नी को गाली गलौज किया।
इसके बाद बगल वाले घर में रह रहे छोटे भाई विराट जो चारपाई पर सो रहा था के साथ लड़ाई करने लगा। घर के सामने ट्रैक्टर के आने जाने से काफी गहरा कीचड़ वाला रास्ता बन गया है। बड़े भाई ने छोटे भाई को कीचड़ में गिरा दिया और तब तक दाबे रखा। जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। परिजनों से तहरीर लेकर मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
