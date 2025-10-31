इंजीनियर और MBA पास क्रिकेटर बने ठग, बैंक अफसर बन उड़ाए करोड़ों, खरीदी Thar और 1.25 लाख का बैट

डीसीपी क्राइम अतुल श्रीवास्तव ने बताया कि गोविंद नगर क्षेत्र के सुनील कुमार खन्ना से क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने का झांसा देकर 1.35 लाख रुपये की ठगी की गई थी। मामले की शिकायत पर गोविंद नगर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। इसके बाद साइबर क्राइम टीम ने जांच शुरू की। डिजिटल साक्ष्यों, बैंक लेन-देन और तकनीकी जांच के आधार पर टीम ने बागपत निवासी अनुज तोमर और दिल्ली निवासी विवेक शर्मा को पंजाब पुलिस की मदद से चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से तीन लैपटॉप, 14 मोबाइल फोन, एक थार कार, क्रिकेट किट और कई लग्जरी सामान बरामद हुए। जांच में सामने आया कि अनुज तोमर एमबीए और विवेक शर्मा बीटेक पास हैं। दोनों ने साथ पढ़ाई करने के बाद सिंगापुर की एक कंपनी में नौकरी की थी, लेकिन नौकरी छूटने के बाद वे भारत लौट आए और साइबर ठगी करने लगे।