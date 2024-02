Submitted by:

Farmer Suicide Case: कानपुर में चर्चित किसान बाबू सिंह की आत्महत्या मामले में पूर्व भाजपा नेता आशु दिवाकर को हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई। इसके बाद आशु दिवाकर ने एक बार फिर से पीड़ित परिवार को दी जान से मारने की धमकी दी है। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है।

Farmer Suicide Case former BJP leader Ashu Diwakar at registered Another FIR