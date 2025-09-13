Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

कानपुर

एनकाउंटर के डर: 20 लड़कियों के अश्लील वीडियो बनाने का आरोपी दूसरे जिले में किया सरेंडर

Fear of encounter कानपुर में बालिग नाबालिग लड़कियों को प्रेम जाल में फंसा कर सेक्स रैकेट चलाने वाला आरोपी दूसरे जिले में पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। जिसको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की कई टीम में लगाई गई थी।

कानपुर

Narendra Awasthi

Sep 13, 2025

कहता था रानी बनाकर रखेंगे, निकाला... (फोटो सोर्स- IANS)
फोटो सोर्स- IANS

Fear of encounter कानपुर में लड़कियों के अश्लील वीडियो बनाकर देह व्यापार में धकेलना वाले को पुलिस गिरफ्तार कर पाती। उसने गृह जनपद में पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। जिसके ऊपर आरोप है कि वह बालिग नाबालिग लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसा कर देह व्यापार करवाता था। जिसका एक ऑडियो भी वायरल हुआ था। पीड़िता के पिता को आरोपी युवक के पास एक मोबाइल मिला। जिसमें 20 लड़कियों के अश्लील वीडियो थे। संबंध में 8 सितंबर को मुकदमा दर्ज किया गया था। मामला नौबस्ता थाना क्षेत्र का है। जबकि आरोपी युवक ने 12 सितंबर को फतेहपुर के जहानाबाद स्थित चाय के होटल पर पुलिस के सामने समर्पण किया। ‌

बालिग नाबालिग लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाता

उत्तर प्रदेश के कानपुर के नौबस्ता थाना क्षेत्र की रहने वाली नाबालिग पीड़िता के पिता ने थाना में तहरीर देकर जानकारी दी कि फतेहपुर जिला के जहानाबाद लाहौरी सराय निवासी केशव उत्तम ने उसकी नाबालिग बेटी को अपने प्रेम जाल में फंसा कर उसके अश्लील वीडियो बना लिए। कहता है बालिग हो जाओगी तो तुमसे शादी कर लेंगे। तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा। परिवार वालों के खिलाफ भी भड़काता है।

ये भी पढ़ें

बीजेपी विधायक बोले- विधायक निधि का 10% कमीशन मिलता है, यूपी कांग्रेस ने पूछा कैमरे के पीछे कितना मिलता है?
कानपुर
बैठक में भाजपा विधायक महेश त्रिवेदी (फोटो सोर्स- 'X' कानपुर वीडियो ग्रैब)

केशव उत्तम का मोबाइल ने खोला राज

एक दिन उन्हें सूचना मिली कि केशव उत्तम अपने दो साथियों के साथ बेटी को घेर कर खड़ा है। मौके पर भीड़ इकट्ठा हो गई। वह भी पहुंच गए। इस दौरान केशव उत्तम मौके से भाग निकला। लेकिन उसका मोबाइल नीचे गिर गया। जिसका पासवर्ड उनकी बेटी को मालूम था। खोलने पर मोबाइल में करीब 20 लड़कियों के अश्लील वीडियो मिले। जिसमें एक चैटिंग भी सामने आई। वह ग्राहकों को लड़की सप्लाई करने की बातें कर रहा था।

पुलिस कमिश्नर से की शिकायत

पीड़िता के पिता ने पुलिस कमिश्नर से मिलकर न्याय की गुहार लगाई। बीते 8 सितंबर को नौबस्ता थाना में केशव उत्तम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए टीम लगाई गई। लेकिन इसके पहले की पुलिस गिरफ्तार कर पाती। केशव उत्तम ने फतेहपुर में चाय की होटल पर पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

13 Sept 2025 07:08 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / एनकाउंटर के डर: 20 लड़कियों के अश्लील वीडियो बनाने का आरोपी दूसरे जिले में किया सरेंडर

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.