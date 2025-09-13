एनकाउंटर के डर: 20 लड़कियों के अश्लील वीडियो बनाने का आरोपी दूसरे जिले में किया सरेंडर

Fear of encounter कानपुर में लड़कियों के अश्लील वीडियो बनाकर देह व्यापार में धकेलना वाले को पुलिस गिरफ्तार कर पाती। उसने गृह जनपद में पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। जिसके ऊपर आरोप है कि वह बालिग नाबालिग लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसा कर देह व्यापार करवाता था। जिसका एक ऑडियो भी वायरल हुआ था। पीड़िता के पिता को आरोपी युवक के पास एक मोबाइल मिला। जिसमें 20 लड़कियों के अश्लील वीडियो थे। संबंध में 8 सितंबर को मुकदमा दर्ज किया गया था। मामला नौबस्ता थाना क्षेत्र का है। जबकि आरोपी युवक ने 12 सितंबर को फतेहपुर के जहानाबाद स्थित चाय के होटल पर पुलिस के सामने समर्पण किया। ‌