अहमदाबाद से दरभंगा जा रही फेस्टिवल स्पेशल हमसफर के इंजन में पथराव, शीशा टूटा, मुकदमा दर्ज

उत्तर प्रदेश की कानपुर में अहमदाबाद से दरभंगा जा रही फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन पर पत्थर फेंकने की घटना हुई है। अज्ञात पत्थरबाजों ने स्पेशल ट्रेन के इंजन को निशाना बनाया। जिससे इंजन का साइड शीशा टूट गया। गनीमत रही कि लोको पायलट और सहायक पायलट को कोई चोट नहीं आई है। पत्थर बाजी की घटना के बाद चालक और सहायक चालक ने इंजन के गेट को तत्काल बंद कर दिया और इसकी जानकारी कंट्रोल रूम को दी। अहमदाबाद हमसफर एक्सप्रेस के नाम से चलने वाली अहमदाबाद दरभंगा क्लोन और अहमदाबाद पटना क्लोन का संचालन होता है।