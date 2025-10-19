अहमदाबाद से दरभंगा जा रही फेस्टिवल स्पेशल हमसफर के इंजन में पथराव, शीशा टूटा, मुकदमा दर्ज

फोटो सोर्स- 'X' कानपुर वीडियो ग्रैब
Humsafar Express engine pelted stones कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन से 13 किलोमीटर पहले फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन पर पथराव की घटना सामने आई है। जिसमें इंजन का शीशा टूट गया है। पथराव की घटना में इंजन को नुकसान पहुंचाने के बाद चालक ने इंजन को बंद कर दिया और इसकी जानकारी कंट्रोल रूम को दी। कंट्रोल रूम से मिली सूचना के बाद आरपीएफ ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। रेलवे पुलिस ने बताया कि पथराव करने वालों की पहचान कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। घटना भीमसेन रेलवे स्टेशन के पास की है।
उत्तर प्रदेश की कानपुर में अहमदाबाद से दरभंगा जा रही फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन पर पत्थर फेंकने की घटना हुई है। अज्ञात पत्थरबाजों ने स्पेशल ट्रेन के इंजन को निशाना बनाया। जिससे इंजन का साइड शीशा टूट गया। गनीमत रही कि लोको पायलट और सहायक पायलट को कोई चोट नहीं आई है। पत्थर बाजी की घटना के बाद चालक और सहायक चालक ने इंजन के गेट को तत्काल बंद कर दिया और इसकी जानकारी कंट्रोल रूम को दी। अहमदाबाद हमसफर एक्सप्रेस के नाम से चलने वाली अहमदाबाद दरभंगा क्लोन और अहमदाबाद पटना क्लोन का संचालन होता है।
इंजन पर पत्थरबाजी की जानकारी मिलते ही रेल महकमे में हड़कंप मच गया। सूचना पाकर घटनास्थल पहुंची आरपीएफ ने मौके का निरीक्षण किया। आसपास के लोगों से बातचीत कर जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कहा कि पत्थर बाजी की घटना में शामिल लोगों को जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। भीमसेन स्टेशन मास्टर की तहरीर पर आरपीएफ पुलिस ने 6 से अधिक व्यक्तियों के खिलाफ संगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।
