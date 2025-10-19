Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कानपुर

अहमदाबाद से दरभंगा जा रही फेस्टिवल स्पेशल हमसफर के इंजन में पथराव, शीशा टूटा, मुकदमा दर्ज

Humsafar Express engine pelted stones कानपुर में अहमदाबाद से दरभंगा जा रही फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन हमसफर के इंजन पर पत्थर फेंकने की घटना हुई है। जिसमें इंजन का शीशा टूट गया है।

2 min read

कानपुर

image

Narendra Awasthi

Oct 19, 2025

पथराव से टूटा इलेक्ट्रिक इंजन का शीशा (फोटो सोर्स- 'X' कानपुर वीडियो ग्रैब)

फोटो सोर्स- 'X' कानपुर वीडियो ग्रैब

Humsafar Express engine pelted stones कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन से 13 किलोमीटर पहले फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन पर पथराव की घटना सामने आई है। जिसमें इंजन का शीशा टूट गया है। पथराव की घटना में इंजन को नुकसान पहुंचाने के बाद चालक ने इंजन को बंद कर दिया और इसकी जानकारी कंट्रोल रूम को दी। कंट्रोल रूम से मिली सूचना के बाद आरपीएफ ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। रेलवे पुलिस ने बताया कि पथराव करने वालों की पहचान कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। घटना भीमसेन रेलवे स्टेशन के पास की है।

भीमसेन रेलवे स्टेशन के पास की घटना

उत्तर प्रदेश की कानपुर में अहमदाबाद से दरभंगा जा रही फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन पर पत्थर फेंकने की घटना हुई है। अज्ञात पत्थरबाजों ने स्पेशल ट्रेन के इंजन को निशाना बनाया। जिससे इंजन का साइड शीशा टूट गया। गनीमत रही कि लोको पायलट और सहायक पायलट को कोई चोट नहीं आई है। पत्थर बाजी की घटना के बाद चालक और सहायक चालक ने इंजन के गेट को तत्काल बंद कर दिया और इसकी जानकारी कंट्रोल रूम को दी। अहमदाबाद हमसफर एक्सप्रेस के नाम से चलने वाली अहमदाबाद दरभंगा क्लोन और अहमदाबाद पटना क्लोन का संचालन होता है।

रेलवे पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया

इंजन पर पत्थरबाजी की जानकारी मिलते ही रेल महकमे में हड़कंप मच गया। सूचना पाकर घटनास्थल पहुंची आरपीएफ ने मौके का निरीक्षण किया। आसपास के लोगों से बातचीत कर जानकारी प्राप्त की।‌ उन्होंने कहा कि पत्थर बाजी की घटना में शामिल लोगों को जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ‌भीमसेन स्टेशन मास्टर की तहरीर पर आरपीएफ पुलिस ने 6 से अधिक व्यक्तियों के खिलाफ संगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।‌

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

19 Oct 2025 06:20 pm

Published on:

19 Oct 2025 06:19 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / अहमदाबाद से दरभंगा जा रही फेस्टिवल स्पेशल हमसफर के इंजन में पथराव, शीशा टूटा, मुकदमा दर्ज

बड़ी खबरें

View All

कानपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

सिविल जज सीनियर डिवीजन न्यायालय की स्टेनो छठी मंजिल से कूद की आत्महत्या, परिजनों ने लगाया गंभीर आरोप

घटनास्थल का निरीक्षण करते पुलिस अधिकारी (फोटो सोर्स- 'X' कानपुर वीडियो ग्रैब)
कानपुर

ट्रेन में नहीं मिली सीट तो दो भाइयों ने फैला दी बम की अफवाह, ATS कर रही पूछताछ!

कानपुर

राहुल गांधी के काफिले में तकनीकी खराबी से हड़कंप, सुरक्षा एस्कॉर्ट गाड़ी बॉर्डर पर हुई बंद; अधिकारियों ने तुरंत संभाला मोर्चा

rahul gandhi fatehpur visit security lapse escort car breakdown
कानपुर

पटाखों का अवैध भंडारण: घर के अंदर से बरामद हुआ डेढ़ सौ कुंतल विस्फोटक, दो फरार

बरामद पटाखे (फोटो सोर्स- 'X' कानपुर वीडियो ग्रैब)
कानपुर

‘…उसी दिन दुबे का भी ‘एनकाउंटर’ हो जाएगा’, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ये क्या कह गए?

akhilesh yadav
कानपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.