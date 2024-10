IMD weather alert: सीजन का पहला चक्रवात दाना मचाएगा तबाही, 23 अक्टूबर को दिखेगा इसका असर

First cyclone of season ‘Dana’ cause havoc सीएसए कानपुर के मौसम विभाग ने बताया है कि सीजन का पहला चक्रवात दाना बन रहा है। जिसका असर 23 अक्टूबर को देखने को मिलेगा। दाना तूफान की खासियत है कि यह बहुत तेजी से अपना रास्ता बदलता है। जानते हैं कानपुर में आज का मौसम कैसा रहेगा?

कानपुर•Oct 22, 2024 / 12:29 pm• Narendra Awasthi

First cyclone of season ‘Dana’ cause havoc बंगाल की खाड़ी में सीजन का पहला चक्रवात ‘दाना’ बन रहा है। जिसके आज बहुत तेज डिप्रेशन में बदलने की संभावना है।‌ 23 अक्टूबर की सुबह चक्रवाती तूफान में बदल जाएगा। जो तेजी से पश्चिम और उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ रहा है। सीएसए कानपुर के कृषि मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एसएन सुनील पांडे ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि ‘दाना’ तूफान अपना रास्ता अचानक और बहुत तेजी से बदलता है। इसके पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के समुद्री तट से होकर गुजरने की संभावना। लोगों को अलर्ट रहने की भी सलाह दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार आज कानपुर में अधिकतम तापमान 34 डिग्री रहने का अनुमान है। दिन और रात के तापमान में 12 डिग्री का अंतर है।‌

