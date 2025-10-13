परिषदीय विद्यालयों में लगातार 5 दिनों की छुट्टी, जानें अदालतों, बैंकों, सरकारी कार्यालयों की छुट्टी?

School closed for 5 consecutive days उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद से जारी अवकाश तालिका के अनुसार 20 अक्टूबर से 23 अक्टूबर के बीच परिषद के नियंत्रणाधीन विद्यालय, मान्यता प्राप्त विद्यालय बंद रहेंगे। इन दिनों में कोई कामकाज नहीं होगा। लगातार 5 दिनों तक विद्यालय बंद रहेंगे। ‌अदालतों में भी लगातार चार दिनों की छुट्टी है। ‌इसमें एक छुट्टी 26 जनवरी की दी जा रही है। ‌ जिला प्रशासन और बैंक यूनियन की तरफ से जारी अवकाश तालिका के अनुसार सरकारी कार्यालय और बैंकों में 20 अक्टूबर, 22 अक्टूबर और 23 अक्टूबर को अवकाश रहेगा।