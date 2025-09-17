Patrika LogoSwitch to English

कानपुर

समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की कोर्ट में पेशी; क्या है मामला

UP News: पूर्व MLA इरफान सोलंकी को पेशी के लिए कानपुर लाया गया। महाराजगंज जेल से उसे कानपुर कोर्ट लाया गया। जानिए पूरा मामला क्या है?

कानपुर

Harshul Mehra

Sep 17, 2025

Irfan Solanki
समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की कोर्ट में पेशी। फोटो सोर्स-IANS

UP News: गैंगस्टर एक्ट के मामले में बुधवार को समाजवादी पार्टी के पूर्व MLA इरफान सोलंकी को पेशी के लिए कानपुर लाया गया। इरफान को कानपुर की ADJ-8 की कोर्ट में पेश किया गया। महाराजगंज जेल से सुबह कड़ी सुरक्षा में इरफान को पुलिस लेकर आई। इसके अलावा कोर्ट परिसर में इरफान की सुरक्षा में 180 पुलिसकर्मी तैनात किए गए।

इरफान सोलंकी की चली गई थी विधायकी

बता दें कि ADJ-8 कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट में डिस्चार्ज याचिका खारिज होने के बाद इरफान सोलंकी समेत सभी 7 आरोपियों को बुधवार के लिए तलब किया था। इरफान 2 दिसंबर 2022 से, जाजमऊ में एक महिला के प्लॉट पर आगजनी केस में जेल में बंद हैं। इसी केस में उसे 7 साल की सजा 7 जून 2024 को हुई थी और फिर विधायकी चली गई।

इरफान सोलंकी को मुख्य आरोपी

इरफान सोलंकी, उसके भाई रिजवान सोलंकी, इजरायल आटेवाला, मो. शरीफ, शौकत पहलवान, एजाज उर्फ अज्जन और मुरसलीन भोलू के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा जाजमऊ थाने में महिला के प्लॉट में आगजनी के मामले में दर्ज हुआ था। जिसमें इरफान सोलंकी को मुख्य आरोपी बनाया गया था।

आरोपियों की याचिका खारिज

ADJ-8 विनय कुमार गुप्ता की कोर्ट में डिस्चार्ज याचिका गैंगस्टर केस में इरफान, रिजवान, शौकत पहलवान और एजाज ने दाखिल की थी। 31 अगस्त 2025 को कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपियों की याचिका खारिज कर दी। इसके साथ ही आरोप तय करने के लिए 10 सितंबर की तारीख तय की थी। 10 सितंबर को कानपुर की ADJ-8 कोर्ट में आरोपियों को तलब किया गया था।

हालांकि, इरफान सोलंकी बीमार होने के कारण कोर्ट में पेश नहीं हो सका। कोर्ट में इरफान की ओर से याचिका दी गई कि उसके इलाज के लिए गोरखपुर स्थित BRD मेडिकल कॉलेज जाने की डेट फिक्स थी। इस कारण वह कोर्ट पहुंचने में असमर्थ रहे। फिर कोर्ट ने अगली तारीख 17 सितंबर तय की।

गौरतलब है कि मुकदमे के आरोपी इरफान सोलंकी महाराजगंज जेल में है, जबकि रिजवान और इजराइल आटेवाला कानपुर जेल में बंद हैं। अन्य आरोपी जमानत पर हैं। कोर्ट ने इरफान समेत सभी आरोपियों को तलब किया है। कानपुर कोर्ट पहुंचे पूर्व विधायक इरफान सोलंकी ने कहा कि आप लोगों ने समर्थन दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

17 Sept 2025 03:54 pm

