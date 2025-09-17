समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की कोर्ट में पेशी; क्या है मामला

ADJ-8 विनय कुमार गुप्ता की कोर्ट में डिस्चार्ज याचिका गैंगस्टर केस में इरफान, रिजवान, शौकत पहलवान और एजाज ने दाखिल की थी। 31 अगस्त 2025 को कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपियों की याचिका खारिज कर दी। इसके साथ ही आरोप तय करने के लिए 10 सितंबर की तारीख तय की थी। 10 सितंबर को कानपुर की ADJ-8 कोर्ट में आरोपियों को तलब किया गया था।