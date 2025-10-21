Patrika LogoSwitch to English

नाव में बैठकर सिंघाड़ा तोड़ने गए चार बच्चे डूबे, मचा कोहराम

Four children drowned in a pond कानपुर में तालाब में सिंघाड़ा तोड़ने के लिए गए चार बच्चे डूब गए। चारों बच्चे दो नाव में बैठकर तालाब के अंदर घुसे थे। शोर शराबा सुनकर मौके पर ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई।

2 min read

कानपुर

image

Narendra Awasthi

Oct 21, 2025

Four children drowned in a pond कानपुर में दर्दनाक हादसा हो गया। जब आज 4 बच्चे गांव में स्थित तालाब में सिंघाड़ा तोड़ने के लिए चले गए। चारों बच्चे तालाब के किनारे से दो नाव में बैठकर गए थे। तालाब के बीच में नाव डगमगाने लगी। जिससे दोनों बच्चे दूसरे नाव में कूद गए। दोनों बच्चों के दूसरे नाव में कूदते ही वह भी नाव डूब गई। शोर शराबा सुनकर मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने सभी को बाहर निकाला। जिसमें दो की हालत गंभीर थी। सहायक पुलिस आयुक्त बिल्हौर अमरनाथ यादव ने बताया कि एक बच्चे की दुखद मृत्यु हो गई है। जबकि एक का उपचार चल रहा है। घटना बिल्हौर थाना क्षेत्र की है।

बिल्हौर थाना क्षेत्र की घटना

उत्तर प्रदेश के कानपुर के बिल्हौर थाना क्षेत्र अंतर्गत सुजावलपुर गांव में दो नाव में बैठकर सिंघाड़ा तोड़ने गई 15 वर्षीय तान्या, 12 वर्षीय मनु, 10 वर्षीय कृष्णा और 15 वर्षीय कन्हैया तालाब में सिंघाड़ा तोड़ने के लिए गए थे। तालाब के अंदर एक नाव डगमगाने लगी। यह देख बच्चे डर गए और दूसरी नाव में छलांग लगा दी। जिससे वह नाव भी डूब गई।

एक की मौत

शोर शराबा सुनकर मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने चारों को बाहर निकाला। चारों को सीएचसी बिल्हौर लाया गया। जहां से तान्या और कन्हैया की गंभीर हालत देखते हुए कानपुर रेफर कर दिया गया। जहां डॉक्टरों ने कन्हैया को मृत घोषित कर दिया है। जबकि तान्या का उपचार से

हैलेट में चल रहा है उपचार

घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर बिल्हौर थाना पुलिस पहुंच गई और उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया। परिजनों से बातचीत की।‌ बताया गया कि गांव के रहने वाले श्याम बाबू कश्यप को तालाब का पट्टा मिला था। जिनकी बेटी तान्या, बेटा मनु, बेटा कृष्णा और पड़ोसी का पुत्र कन्हैया चारों तरफ में सिंघाड़ा तोड़ने के लिए गए थे। बिल्लौर एसीपी अमरनाथ यादव ने बताया कि ग्रामीणों ने तालाब में चारों बच्चों को बाहर निकाल। जिसमें एक की दुखद मृत्यु हो गई है। सभी बच्चों की उम्र 8 से 14 वर्ष की है। मामले की जांच की जा रही है। ‌

Published on:

21 Oct 2025 09:42 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / नाव में बैठकर सिंघाड़ा तोड़ने गए चार बच्चे डूबे, मचा कोहराम

कानपुर

उत्तर प्रदेश

