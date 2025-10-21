नाव में बैठकर सिंघाड़ा तोड़ने गए चार बच्चे डूबे, मचा कोहराम

Four children drowned in a pond कानपुर में दर्दनाक हादसा हो गया। जब आज 4 बच्चे गांव में स्थित तालाब में सिंघाड़ा तोड़ने के लिए चले गए। चारों बच्चे तालाब के किनारे से दो नाव में बैठकर गए थे। तालाब के बीच में नाव डगमगाने लगी। जिससे दोनों बच्चे दूसरे नाव में कूद गए। दोनों बच्चों के दूसरे नाव में कूदते ही वह भी नाव डूब गई। शोर शराबा सुनकर मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने सभी को बाहर निकाला। जिसमें दो की हालत गंभीर थी। सहायक पुलिस आयुक्त बिल्हौर अमरनाथ यादव ने बताया कि एक बच्चे की दुखद मृत्यु हो गई है। जबकि एक का उपचार चल रहा है। घटना बिल्हौर थाना क्षेत्र की है।