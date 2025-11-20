कानपुर में 4 दोस्तों की एक साथ मौत, ठंड से बचने के लिए जलाई अंगीठी, कमरा छोटा होने से घुटा दम

पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने बताया कि पनकी ऑयल सीड मिल में काम चल रहा था। जिसमें कुल सात लोग काम कर रहे थे। इनमें से तीन बाहर चले गए थे। रात में कोयले की अंगीठी लेकर कमरे में गए और दरवाजा बंद कर लिया। कमरे में वेंटिलेशन भी नहीं था। जिससे कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण हुआ और चारों लड़कों को अपनी चपेट में ले लिया। सुबह जब साथियों ने दरवाजा खुलवाने का प्रयास किया तो कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। दरवाजा खोला गया तो चारों लड़के मृत पाए गए। फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया था। इंडस्ट्री मालिक से बातचीत हुई है। मृतक परिजनों को मदद दी जाएगी। ‌