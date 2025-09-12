Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

कानपुर

क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर सहित तीन के खिलाफ गैंगरेप का मुकदमा, वीडियो बनाकर करता रहा शारीरिक शोषण

Gang rape case against three including crime branch inspector कानपुर में क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर और उसके दोस्त पर गैंगरेप का मुकदमा दर्ज किया गया है। पीड़िता की मां ने तहरीर में बताया कि आरोपियों ने वीडियो बनाकर शारीरिक और आर्थिक शोषण किया। सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड कर दिया गया है।

कानपुर

Narendra Awasthi

Sep 12, 2025

बैंक करने के साथ गैंगरेप (फोटो सोर्स- IANS)
फोटो सोर्स- IANS

Gang rape case against three including crime branch inspector कानपुर में इंस्पेक्टर सहित तीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। बैंक कर्मी महिला की मां ने अपनी तहरीर में बताया है कि इंस्पेक्टर और उसके दोस्त ने बेटी के साथ दुष्कर्म किया है। जिसका उन्होंने वीडियो भी बनाया है। यही नहीं वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया गया है। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। डीसीपी सेंट्रल ने बताया कि महिला की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है। जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। ‌घटना सीसामऊ थाना क्षेत्र की है।‌

आरोपी की बहन ने कराया था संपर्क

उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक महिला बैंक कर्मचारी की मां ने सीसामऊ थाना में तहरीर देकर जानकारी दी है कि ने क्राइम ब्रांच में तैनात इंस्पेक्टर और उसके दोस्तों ने उनकी बेटी के साथ गैंगरेप किया है। जिसका उन्होंने वीडियो भी बना लिया है। उनकी बेटी पिछले कई महीने से काफी परेशान रहती है और डिप्रेशन में चली गई। परिवार वालों ने बेटी के साथ बैठकर बातचीत की घटना का खुलासा हुआ।

ये भी पढ़ें

थाना के अंदर युवक ने लगाई फांसी, मचा हड़कंप, जानें क्या कहते हैं परिजन?
कानपुर
रावतपुर थाने की घटना (फोटो सोर्स- 'X' Kanpur वीडियो ग्रैब)

दामाद को भी दिखाया वीडियो

मां ने अपनी तहरीर में बताया है कि बेटी के अनुसार क्राइम ब्रांच में तैनात इंस्पेक्टर और एक युवक ने उसके साथ गैंगरेप किया है। जिसका वीडियो भी बना लिया है। बेटी का आरोपियों के साथ संपर्क आरोपी की बहन के माध्यम से हुआ था। आरोपी लंबे समय से उसका शारीरिक और आर्थिक शोषण कर रहे हैं। यही नहीं अश्लील वीडियो उनके दामाद को भी दिखा दिया है। सोशल मीडिया पर भी वीडियो वायरल कर दिया गया है।

क्या कहते हैं डीसीपी सेंट्रल?

सीसामऊ थाना पुलिस में बताया कि महिला से मिली तहरीर के आधार पर इंस्पेक्टर सहित तीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। जांच चमनगंज थाना प्रभारी को दी गई है। डीसीपी सेंट्रल श्रवण कुमार सिंह ने बताया कि महिला की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जांच की जा रही है। जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई होगी। ‌

ये भी पढ़ें

बॉबी ने ऋषिकेश का हाथ काटा, पवन निषाद ने गर्दन काटी, मोगली ने वीडियो बनाया, देख खड़े हुए रोंगटे
कानपुर
शव को गंगा में फेंका गया (फोटो सोर्स- पत्रिका वीडियो ग्रैब)

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

12 Sept 2025 03:53 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर सहित तीन के खिलाफ गैंगरेप का मुकदमा, वीडियो बनाकर करता रहा शारीरिक शोषण

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.