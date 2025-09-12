क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर सहित तीन के खिलाफ गैंगरेप का मुकदमा, वीडियो बनाकर करता रहा शारीरिक शोषण

Gang rape case against three including crime branch inspector कानपुर में इंस्पेक्टर सहित तीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। बैंक कर्मी महिला की मां ने अपनी तहरीर में बताया है कि इंस्पेक्टर और उसके दोस्त ने बेटी के साथ दुष्कर्म किया है। जिसका उन्होंने वीडियो भी बनाया है। यही नहीं वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया गया है। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। डीसीपी सेंट्रल ने बताया कि महिला की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है। जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। ‌घटना सीसामऊ थाना क्षेत्र की है।‌