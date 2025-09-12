क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर सहित तीन के खिलाफ गैंगरेप का मुकदमा, वीडियो बनाकर करता रहा शारीरिक शोषण

Gang rape case against three including crime branch inspector कानपुर में इंस्पेक्टर सहित तीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। बैंक कर्मी महिला की मां ने अपनी तहरीर में बताया है कि इंस्पेक्टर और उसके दोस्त ने बेटी के साथ दुष्कर्म किया है। जिसका उन्होंने वीडियो भी बनाया है। यही नहीं वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया गया है। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। डीसीपी सेंट्रल ने बताया कि महिला की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है। जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। घटना सीसामऊ थाना क्षेत्र की है।
उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक महिला बैंक कर्मचारी की मां ने सीसामऊ थाना में तहरीर देकर जानकारी दी है कि ने क्राइम ब्रांच में तैनात इंस्पेक्टर और उसके दोस्तों ने उनकी बेटी के साथ गैंगरेप किया है। जिसका उन्होंने वीडियो भी बना लिया है। उनकी बेटी पिछले कई महीने से काफी परेशान रहती है और डिप्रेशन में चली गई। परिवार वालों ने बेटी के साथ बैठकर बातचीत की घटना का खुलासा हुआ।
मां ने अपनी तहरीर में बताया है कि बेटी के अनुसार क्राइम ब्रांच में तैनात इंस्पेक्टर और एक युवक ने उसके साथ गैंगरेप किया है। जिसका वीडियो भी बना लिया है। बेटी का आरोपियों के साथ संपर्क आरोपी की बहन के माध्यम से हुआ था। आरोपी लंबे समय से उसका शारीरिक और आर्थिक शोषण कर रहे हैं। यही नहीं अश्लील वीडियो उनके दामाद को भी दिखा दिया है। सोशल मीडिया पर भी वीडियो वायरल कर दिया गया है।
सीसामऊ थाना पुलिस में बताया कि महिला से मिली तहरीर के आधार पर इंस्पेक्टर सहित तीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। जांच चमनगंज थाना प्रभारी को दी गई है। डीसीपी सेंट्रल श्रवण कुमार सिंह ने बताया कि महिला की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जांच की जा रही है। जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई होगी।