बॉबी ने ऋषिकेश का हाथ काटा, पवन निषाद ने गर्दन काटी, मोगली ने वीडियो बनाया, देख खड़े हुए रोंगटे

Rishikesh murder live video कानपुर में कार चालक के टुकड़े-टुकड़े कर शव को नदी में फेंके जाने में बड़ा खुलासा हुआ है। एक वीडियो पुलिस के हाथ लगा है। जिसमें कार चालक की हत्या किस तरह की गई है? उसको दिखाया गया है। वीडियो देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। पुलिस ने कार चालक की हत्या के मामले में अब तक आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बरामद वीडियो को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। मामला चकेरी थाना क्षेत्र का है
उत्तर प्रदेश के कानपुर के चकेरी थाना क्षेत्र अंतर्गत शिव कटरा निवासी ऋषिकेश उर्फ सोना को बीते माह 29 अगस्त को धोखे से बुलाकर दोस्तों ने हत्या की। आरोपी पवन निषाद पुलिस को घटना क्रम के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ऋषिकेश को पार्टी के बहाने निखिल और मोगली बुलाने के लिए गया था। जिसे लेकर हम लोग काकोरी के जंगल चले गए। जहां उसकी जमकर पिटाई की गई।
इसके बाद ऋषिकेश का हाथ बॉबी ने धारदार हथियार से काट दिया। जबकि बॉबी का भाई पवन निषाद में उसकी गर्दन काट दी। इस दौरान मोगली मौके पर मौजूद था और उसने वीडियो बना लिया। यही वीडियो अब पुलिस के पास से है। शव को छुपाने के लिए हत्यारों ने शव के टुकड़ों को बोरे में भरकर ई-रिक्शा के माध्यम से जाजमऊ थाना क्षेत्र अंतर्गत गंगा पुल पहुंचे जहां से उन्होंने नदी में फेंक दिया।
हत्यारोपी पवन ने बताया कि ऋषिकेश उसकी बहन के साथ प्रेम करता था। उसे कई बार समझाया गया। लेकिन नहीं माना। जिसके बाद खौफनाक खत्म उठाया गया। पुलिस ने अब तक शिव कटरा कैसा निवासी निखिल, मोगली उर्फ प्रिंस, कैंट थाना क्षेत्र के काकोरी निवासी आकाश उर्फ कालू, रिशु वर्मा, पवन निषाद, सत्यम गौतम, आज को गिरफ्तार का जेल भेज चुकी है। एसीपी चकेरी अभिषेक पांडे के अनुसार वीडियो को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है।