ऑपरेशन महाकाल: अखिलेश दुबे के लिए काम करने वाली विषकन्या ने पलटी बाजी, वकील पर दर्ज कराया मुकदमा

Girl worked for Akhilesh Dubey filed case against lawyer कानपुर में अखिलेश दुबे की गिरफ्तारी के बाद कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। अब एक अखिलेश दुबे के लिए काम करने वाली 'विषकन्या' सामने आई है। जिसने कोतवाली में तहरीर देकर वकील बिलाल आलम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराई है। युवती का कहना है कि बिलाल आलम ने उनका फर्जी हस्ताक्षर बनाकर कोर्ट में वकालतनामा प्रस्तुत किया है। जिससे कि उसे लाभ मिल सके। मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी वकील बिलाल आलम से पूछताछ की। जिसमें उन्होंने बताया कि उनके मुंशी ने यह हस्ताक्षर किए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
उत्तर प्रदेश के कानपुर में भाजपा नेता रवि सतीजा पर फर्जी रेप का मुकदमा दर्ज करने वाली महिला आगे आई है। उसने कोतवाली में तहरीर देकर वकील बिलाल आलम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। अपनी तहरीर में उसने बताया कि वह हनुमंत विहार के कच्ची बस्ती उस्मानपुर की रहने वाली है। जबकि मूल रूप से छपरा जिले की निवासी है।
अपनी तहरीर में युवती में बताया कि 4 दिसंबर 2024 को कुछ लोगों के बहकावे में आकर बर्रा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मुकदमा झूठा होने के कारण पुलिस ने अंतिम रिपोर्ट लगा दी। जो अब न्यायालय में विचाराधीन है। उसे जानकारी हुई कि बिलाल आलम नाम के वकील ने उसके फर्जी हस्ताक्षर बनाकर कोर्ट में वकालतनामा लगाया है। जबकि वह बिलाल आलम नाम के किसी भी वकील को नहीं जानती पहचानती है। पुलिस ने महिला की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है।
इस संबंध में कोतवाली इंस्पेक्टर जगदीश पांडे ने बताया कि आरोपी बिलाल आलम को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। उसने बताया कि उसके मुंशी ने यह हस्ताक्षर किए थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बताया जाता है कि यह महिला अब सरकारी गवाह बन चुकी है। अदालत में अपने बयान भी दर्ज करा चुकी है।