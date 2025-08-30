ऑपरेशन महाकाल: अखिलेश दुबे के लिए काम करने वाली विषकन्या ने पलटी बाजी, वकील पर दर्ज कराया मुकदमा

Girl worked for Akhilesh Dubey filed case against lawyer कानपुर में अखिलेश दुबे की गिरफ्तारी के बाद कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। अब एक अखिलेश दुबे के लिए काम करने वाली 'विषकन्या' सामने आई है। जिसने कोतवाली में तहरीर देकर वकील बिलाल आलम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराई है। युवती का कहना है कि बिलाल आलम ने उनका फर्जी हस्ताक्षर बनाकर कोर्ट में वकालतनामा प्रस्तुत किया है। जिससे कि उसे लाभ मिल सके। मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी वकील बिलाल आलम से पूछताछ की। जिसमें उन्होंने बताया कि उनके मुंशी ने यह हस्ताक्षर किए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है।