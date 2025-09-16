Patrika LogoSwitch to English

Good news नौ वरिष्ठ परामर्शदाताओं के लिए खुशखबरी, बनाए गए मुख्य चिकित्सा अधीक्षक

Good news for nine senior consultants उत्तर प्रदेश के 9 जिलों के अस्पताल को नया सीएमएस मिला है। इनमें सभी को उन अस्पतालों की जिम्मेदारी दी गई है। जहां वरिष्ठ परामर्शदाता के रूप में कार्य कर रहे हैं। ‌

Narendra Awasthi

Sep 16, 2025

नौ जिलों को मिले नए मुख्य चिकित्सा अधीक्षक (फोटो सोर्स- मेटा एआई)
Good news for nine senior consultants उत्तर प्रदेश में 9 वरिष्ठ परामर्शदाताओं को मुख्य चिकित्सा अधीक्षक बनाया गया है। जिनमें मथुरा, श्रावस्ती, अंबेडकर नगर, महाराजगंज, बाराबंकी, इटावा, लखनऊ, भदोही, कानपुर नगर के अस्पताल शामिल हैं। प्रादेशिक चीज चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के संयुक्त निदेशक ग्रेड के चिकित्सा अधिकारियों को सीएमएस बनाया गया है। ‌खास बात यह है कि इन सभी मुख्य चिकित्सा अधीक्षकों की नियुक्ति उन अस्पतालों में की गई है। जहां वह कार्य कर रहे हैं।

मथुरा जिला अस्पताल को मिला नया सीएमएस

उत्तर प्रदेश के मथुरा जिला अस्पताल के वरिष्ठ परामर्शदाता डॉ नीरज अग्रवाल को मथुरा जिला अस्पताल का ही मुख्य चिकित्सा अधीक्षक बनाया गया है। ‌इसी के साथ वरिष्ठ परामर्शदाता डॉक्टर राजपाल सिंह को जिला संयुक्त चिकित्सालय श्रावस्ती का सीएमएस बनाया गया है। डॉक्टर पीएन यादव को वरिष्ठ परामर्शदाता की जगह अब मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जिला अस्पताल अंबेडकर नगर का कार्य करना होगा।

डॉ एके द्विवेदी को बनाया गया महाराजगंज का सीएमएस

वरिष्ठ परामर्शदाता डॉक्टर एके द्विवेदी को अब महाराजगंज जिला संयुक्त चिकित्सालय का सीएमएस की जिम्मेदारी दी गई है। डॉक्टर अजय कुमार सिंह को वरिष्ठ परामर्शदाता की जगह अब सौ शैय्या युक्त संयुक्त चिकित्सालय सिरौली गौसपुर बाराबंकी का सीएमएस बनाया गया है। डॉक्टर पारतोष शुक्ला को अब वरिष्ठ परामर्शदाता की जगह जिला चिकित्सालय इटावा के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के रूप में कार्य करना होगा।

डॉ मंजू सचान को डफरिन कानपुर नगर की जिम्मेदारी

वरिष्ठ परामर्शदाता डॉ राजेंद्र प्रसाद को वीरांगना झलकारी बाई महिला चिकित्सालय लखनऊ, डॉक्टर रामराज को महाराजा बलवंत सिंह राजकीय चिकित्सालय भदोही का मुख्य चिकित्सा अधीक्षक बनाया गया है। जबकि वरिष्ठ परामर्शदाता डॉक्टर मंजू सचान को कानपुर नगर के एएचएम डफरिन चिकित्सालय का सीएमएस बनाया गया।

