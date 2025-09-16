Good news नौ वरिष्ठ परामर्शदाताओं के लिए खुशखबरी, बनाए गए मुख्य चिकित्सा अधीक्षक

Good news for nine senior consultants उत्तर प्रदेश में 9 वरिष्ठ परामर्शदाताओं को मुख्य चिकित्सा अधीक्षक बनाया गया है। जिनमें मथुरा, श्रावस्ती, अंबेडकर नगर, महाराजगंज, बाराबंकी, इटावा, लखनऊ, भदोही, कानपुर नगर के अस्पताल शामिल हैं। प्रादेशिक चीज चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के संयुक्त निदेशक ग्रेड के चिकित्सा अधिकारियों को सीएमएस बनाया गया है। ‌खास बात यह है कि इन सभी मुख्य चिकित्सा अधीक्षकों की नियुक्ति उन अस्पतालों में की गई है। जहां वह कार्य कर रहे हैं।