कानपुर में मालगाड़ी पटरी से उतरी, हावड़ा दिल्ली रूट हुआ बाधित

दुर्घटना स्थल के निकट चार लाइन काम कर रही थी। रेलवे अधिकारियों ने आवागमन शुरू करने के लिए चौथी लाइन को विकल्प के रूप में तैयार किया। जिसके माध्यम से ट्रेनों को आगे रवाना किया गया। रास्ते में राजधानी एक्सप्रेस, गरीब रथ, श्रम शक्ति आदि देने जहां की तहां खड़ी हो गई थी। एक लाइन शुरू होने से रेलवे अधिकारियों ने राहत की सांस ली। उसके बाद एक अन्य लाइन को भी चालू कर दिया गया। करीब 2 घंटे बाद दुर्घटनाग्रस्त ट्रेन को दुर्घटना स्थल से हटकर अप और डाउन लाइन भी चालू कर दिया गया। इस संबंध में सीपीआरओ एनसीआर शशिकांत त्रिपाठी ने बताया कि पॉइंट्स जंक्शन में खराबी आने के कारण या स्थिति उत्पन्न हुए जांच के लिए टीम गठित की गई है। जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।