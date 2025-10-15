Patrika LogoSwitch to English

कानपुर

कानपुर में मालगाड़ी पटरी से उतरी, हावड़ा दिल्ली रूट हुआ बाधित

Goods train derailment in Kanpur कानपुर में मालगाड़ी के डिब्बे पटरी से उतरने से हड़कंप मच गया। हावड़ा-दिल्ली रूट पूरी तरह बाधित हो गया। जिससे गाड़ियां जहां की तहां खड़ी हो गई।

कानपुर

image

Narendra Awasthi

Oct 15, 2025

मालगाड़ी पटरी से उतरी (फोटो सोर्स- 'X' कानपुर वीडियो ग्रैब)

फोटो सोर्स- 'X' कानपुर वीडियो ग्रैब

Goods train derailment in Kanpur कानपुर में पनकी यार्ड से समान उतार कर लौट रही मालगाड़ी कैची पॉइंट्स पर से गुजरते समय पटरी से उतर गई। हादसे की जानकारी मिलते ही रेल महकमे में हड़कंप मच गया। ‌हावड़ा दिल्ली रूट पूरी तरह बाधित हो गया। घटना की जानकारी कंट्रोल रूम को दी गई। हादसे की खबर मिलते ही एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन को मौके पर भेजा गया। अधिकारियों की टीम भी मौके पर पहुंच गई। 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आवागमन शुरू हुआ।

मालगाड़ी पनकी यार्ड से आ रही थी

उत्तर प्रदेश के कानपुर के पनकी यार्ड में सेल का माल उतार कर वापस लौट रही मालगाड़ी के डिब्बे पटरी से उतर गए। 'कैंची पॉइंट्स' पर हुए इस हादसे में झटका लगने के बाद मालगाड़ी पटरी से उतर गई। जिहसे हावड़ा-दिल्ली रूट पूरी तरह बाधित हो गया। अप और डाउन लाइन पर दौड़ने वाली ट्रेनें जहां की तरह खड़ी हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन रवाना किया गया। रेलवे अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए।

2 घंटे बाद अप और डाउन लाइन पर आवागमन हुआ शुरू

दुर्घटना स्थल के निकट चार लाइन काम कर रही थी। रेलवे अधिकारियों ने आवागमन शुरू करने के लिए चौथी लाइन को विकल्प के रूप में तैयार किया। जिसके माध्यम से ट्रेनों को आगे रवाना किया गया। रास्ते में राजधानी एक्सप्रेस, गरीब रथ, श्रम शक्ति आदि देने जहां की तहां खड़ी हो गई थी। एक लाइन शुरू होने से रेलवे अधिकारियों ने राहत की सांस ली। उसके बाद एक अन्य लाइन को भी चालू कर दिया गया। करीब 2 घंटे बाद दुर्घटनाग्रस्त ट्रेन को दुर्घटना स्थल से हटकर अप और डाउन लाइन भी चालू कर दिया गया। इस संबंध में सीपीआरओ एनसीआर शशिकांत त्रिपाठी ने बताया कि पॉइंट्स जंक्शन में खराबी आने के कारण या स्थिति उत्पन्न हुए जांच के लिए टीम गठित की गई है। जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

कानपुर

उत्तर प्रदेश

