कानपुर

आज रात से 6 जिलों में heavy rain का अलर्ट, IMD का सबसे ताजा पूर्वानुमान

Heavy rain alert in 6 districts from tonight मौसम विभाग ने कानपुर मंडल के जिलों में बारिश को लेकर पूर्वानुमान जारी किया है। जिसके अनुसार आज रात से बारिश का सिलसिला शुरू होने की संभावना है।

कानपुर

Narendra Awasthi

Aug 20, 2025

आज रात से भारी बारिश का अलर्ट (फोटो सोर्स- पत्रिका वीडियो ग्रैब)
फोटो सोर्स- पत्रिका वीडियो ग्रैब)

Heavy rain alert in 6 districts from tonight आईएमडी मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के लिए अलर्ट जारी किया है। जिसके अनुसार 24 अगस्त तक बादल गरजने के साथ आकाशीय बिजली भी गिर सकती है। इस दौरान टुकड़ों (पॉकेट में) में कभी हल्की-फुल्की तो कभी जोरदार बारिश होगी। अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.5 से 2 डिग्री अधिक रहने की संभावना है। गुरुवार को कानपुर में 87 प्रतिशत, शुक्रवार को 74 प्रतिशत, शनिवार को 96 प्रतिशत बारिश होने की संभावना है। कानपुर मंडल के जिले फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, कानपुर देहात, औरैया में भी यही स्थिति रहने की संभावना है।

आज रात से शुरू होगी बारिश

मौसम विभाग के अनुसार कानपुर में आज रात को 70 प्रतिशत बारिश होने की संभावना है। इस दौरान बादल गरजने और आकाशीय बिजली गिरने की भी जानकारी दी गई है। 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। 21 अगस्त को छुटपुट गरज के साथ आंधी चलने की संभावना है। 60 प्रतिशत बारिश हो सकती है। रात को 90 प्रतिशत बारिश होने की संभावना है। 22, 23, 24, 25, 26 अगस्त तक लगातार 60 से 90 प्रतिशत तक बारिश होने की संभावना है।

Updated on:

20 Aug 2025 06:40 pm

Published on:

20 Aug 2025 06:36 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / आज रात से 6 जिलों में heavy rain का अलर्ट, IMD का सबसे ताजा पूर्वानुमान

