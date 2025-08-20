आज रात से 6 जिलों में heavy rain का अलर्ट, IMD का सबसे ताजा पूर्वानुमान

Heavy rain alert in 6 districts from tonight आईएमडी मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के लिए अलर्ट जारी किया है। जिसके अनुसार 24 अगस्त तक बादल गरजने के साथ आकाशीय बिजली भी गिर सकती है। इस दौरान टुकड़ों (पॉकेट में) में कभी हल्की-फुल्की तो कभी जोरदार बारिश होगी। अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.5 से 2 डिग्री अधिक रहने की संभावना है। गुरुवार को कानपुर में 87 प्रतिशत, शुक्रवार को 74 प्रतिशत, शनिवार को 96 प्रतिशत बारिश होने की संभावना है। कानपुर मंडल के जिले फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, कानपुर देहात, औरैया में भी यही स्थिति रहने की संभावना है।